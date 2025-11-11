Rendkívüli

„Vissza kellett osztani a rendszernek” – Így vághatta zsebre a milliókat Kiss László

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 11. 6:54

Így írnak ők – November 11., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Gréczy Zsolt, Lakner Zoltán, Perintfalvi Rita, Bartus László és Németh Balázs gondolataiból tallózunk

Gréczy Zsolt

„Magyar Péter máris leköpte saját etikai kódexét”

Lakner Zoltán

„A magyar kormány feláldozza a kárpátaljai magyarokat”

Perintfalvi Rita

„Demeter tönkre tesz mindent a magyar kultúrában”

Bartus László

„Az adatlopás miatt Magyar Péter a felelős”

Németh Balázs

„A Tisza-barát 444 portál írta meg, az applikációs mesét”

Így írnak ők

Véleményváró

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekBBC

A BBC függetlensége a sírba szállt

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekvilágkormány

Az Agenda 2030 zsarnokságot jelent

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekWashington

Narancssárga nyakkendőben

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekkormány

A legnagyobb Fidesz-győzelem jön

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Surján László
idezojelekErdő Péter

A globalista politika vadhajtásai

Surján László avatarja

A probléma globális, a harcot is globálisan kell megvívni.

