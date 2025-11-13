Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 13. 15:46

Így írnak ők – November 13., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Puzsér Róbert, Tarr Zoltán, Dobrev Klára, Szánthó Miklós és Dezse-Zelenka Dóra gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Puzsér Róbert

Kell a della, mert jövőre nem lesz más belőle, mint Önkéntes Véradó

Tarr Zoltán

Nyílhat a Tiszánál a „jövő” kapuja, bővebb információ: Rodin, Dante

Dobrev Klára

Azt hallotta Petiről, nem a jelölt-listája, hanem a nacija van tele

Szánthó Miklós

Az ukránok a kapott támogatásból aranytalicskával tolják ki a lóvét

Dezse-Zelenka Dóra

Keserédes sorok a Nagy Alma apropóján

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 13., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 13., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 12., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 12., délelőtt

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekbotrány

A békésiek nem kérnek az árulóból

avatarja
idezojelekBBC

A BBC függetlensége a sírba szállt

avatarja
idezojelekvilágkormány

Az Agenda 2030 zsarnokságot jelent

avatarja
idezojelekWashington

Narancssárga nyakkendőben

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.