Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 15. 7:42

Így írnak ők – November 15., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Karácsony Gergely, Gelencsér Ferenc, Juszt László, Fodor Gábor és Kötter Tamás gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Karácsony Gergely

Ki, mikor hazudott, az majd áprilisban kiderül

Gelencsér Ferenc

Katka áruló, Feri csalódott

Juszt László

Juszt remegve várja, hogy megbukjon a „szőke Torgyán”

Fodor Gábor

„Nos az ilyesmi ritkán fordul elő...”

Kötter Tamás

Ha megnyerte, hadd vigye

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 15., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 14., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 14., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 13., délután

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekértelem

Minden, ami meg fog történni, megtörtént már…

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekBrüsszel

A Trump–Orbán-csúcs trendfordító esemény volt

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekbotrány

A békésiek nem kérnek az árulóból

avatarja
idezojelekBBC

A BBC függetlensége a sírba szállt

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.