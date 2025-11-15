Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 15. 14:42

Így írnak ők – November 15., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Lendvai Ildikó, Hont András, Nagy Attila Tibor, Mráz Ágoston Sámuel és Vésey Kovács László gondolataiból tallózunk

Összes idézet

Lendvai Ildikó

„Orbán kalózhajót vezet”

Hont András

„Összefogást ordibáló tudatlan agresszorok”

Nagy Attila Tibor

„Ezt bizony még gyakorolni kell!”

Mráz Ágoston Sámuel

„A mai első DPK-gyűléssel talán még nőtt is az előnye…”

Vésey Kovács László

Lesz-e Skynet kaland, vagy sem?

Így írnak ők

Véleményváró

