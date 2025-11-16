Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 16. 14:30

Így írnak ők – November 16., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Ujhelyi István, Török Gábor, Dezse Balázs, Rákay Philip és Ambrózy Áron gondolataiból tallózunk 

Összes idézet

Ujhelyi István

„A Fidesz a gyűlöletkeltő”

Török Gábor

Beborult az ég a Tiszának

Dezse Balázs

„Soha nem késő csatlakozni a történelem jó oldalához”

Rákay Philip

Kapaszkodjatok tiszások, tanulságos lesz!

Ambrózy Áron

Ceterum censeo: kevesebben vannak és hülyébbek

Így írnak ők

Így írnak Ők

Így írnak ők – November 16., délután

Így írnak Ők

Így írnak ők – November 16., délelőtt

Így írnak Ők

Így írnak ők – November 15., délután

Így írnak Ők

Így írnak ők – November 15., délelőtt

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekKocsis Máté

A tisztánlátás végett

