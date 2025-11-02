Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 02. 7:24

Így írnak ők – November 2., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Dúró Dóra, Bartus László, Eörsi Mátyás, Hont András és Csizmadia Ervin gondolataiból tallózunk.

Dúró Dóra

Dúró álma: elsőre életfogytiglan, vagy halálbüntetés

Bartus László

Kérés Schillinghez: „Ne szabadítsátok Magyar Pétert az országra”

Eörsi Mátyás

„Majd kiderül Tölgyessy igazsága, de az biztos, okosan beszél”

Hont András

Ki is ért, mihez, avagy Tölgyessy és a kommentelők

Csizmadia Ervin   

Az igazi politikai bombák a választások előtt jönnek

