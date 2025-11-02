Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 02. 15:02

Így írnak ők – November 2., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Ujhelyi István, Karácsony Gergely, Mandula Viktor, Nagy Attila Tibor és Ambrózy Áron gondolataiból tallózunk

Összes idézet

Ujhelyi István

„Lesz kormányváltás, de talán nem jövőre”

Karácsony Gergely

Hosszú casting: már toborozzák a szavazatszámlálókat 2026-ra

Mandula Viktor

Üzenet a „független sajtónak”: szánalmas bohócok vagytok

Nagy Attila Tibor

Magyar és az ideglelés, ki is durrant a méregzsák

Ambrózy Áron

Ukrán abszurd

Így írnak ők

Így írnak Ők

Így írnak ők – November 2., délután

Így írnak Ők

Így írnak ők – November 2., délelőtt

Így írnak Ők

Így írnak ők – November 1., délután

Így írnak Ők

Így írnak ők – November 1., délelőtt

Véleményváró

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Az erő illúziója Európában

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekBékemenet

A Békemenet új lendületet adott

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekSchmidt Mária

Schmidt Mária rituális agyonverése

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekvalóság

Beszélnünk kell a fiatalokkal!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

