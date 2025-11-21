Így írnak ők – November 21., délután

FK Bodø / Glimt

A Bajnokok Ligája öli meg a mindenki által csodált csapatot?

Félelem és reszketés annál az együttesnél, amely tavasszal még a Tottenham ellen elődöntőt játszhatott az Európa-ligában, s most, története során először eljutott a Bajnokok Ligájába.