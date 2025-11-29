Rendkívüli

Nézőpont: A Fidesz 47, a Tisza 40 százalékon áll

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 29. 6:46

Így írnak ők – November 29., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Dobrev Klára, Bartus László, Vadai Ágnes, Horn Gábor és Apáti Bence gondolataiból tallózunk

Dobrev Klára

Klára, a „humorbomba”

Bartus László

„Orbán a nyugat árulója is”

Vadai Ágnes

Találgatás Moszkváról

Horn Gábor

„Orbán nélkül nem megy Moszkvában sem”

Apáti Bence

A németeknél is téma a moszkvai vizit

Így írnak ők

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 29., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 28., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 28., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 27., délután

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekbéke

Hirtelen milyen érzékenyek lettetek!

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekbékecsúcs

Az őszt is a Fidesz nyerte meg

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekügynöksajtó

HVG-s kényeztetés Magyar Péternek

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekbaloldal

A Tisza Párt lett a baloldal

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Robert C. Castel
idezojelekháború

Robert C. Castel: Miért nehéz lezárni egy háborút?

Robert C. Castel avatarja

Pontokon való dekázás helyett ismerkedjünk meg a befejezés rendszerszintű akadályaival.

