A városi levegő szabaddá, a vidéki magyarrá tesz – Orbán Viktor a nyíregyházi háborúellenes nagygyűlésen mondott beszédet

Így írnak ők – November 29., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Dúró Dóra, Hargitai Miklós, Hortay Olivér, Mráz Ágoston Sámuel és Nagy Attila Tibor gondolataiból tallózunk.

Dúró Dóra

„Balra át! – üzeni Nagy Ervin a magyar kulturális életnek”

Hargitai Miklós

Szabad Nép-félóra

Hortay Olivér

„Magyarország döbbenetes olajüzlet előtt áll”

Mráz Ágoston Sámuel

Miért nem beszél hetek, hónapok óta a Tisza Párt Ukrajnáról?

Nagy Attila Tibor

„A STABIL Orbán Viktor”

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekbéke

Hirtelen milyen érzékenyek lettetek!

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekbékecsúcs

Az őszt is a Fidesz nyerte meg

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekügynöksajtó

HVG-s kényeztetés Magyar Péternek

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekbaloldal

A Tisza Párt lett a baloldal

