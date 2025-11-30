Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 30. 14:26

Így írnak ők – November 30., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Fekete-Győr András, Ujhelyi István, Havas Henrik, Lánczi Tamás és Bálint Botond gondolataiból tallózunk.

Fekete-Győr András

Fegyőr és az erkölcsi magaslatok…

Ujhelyi István

„Ez a hatalom a polgári szalonból egy késdobáló kocsmába költözött át”

Havas Henrik

Kiolvadt a biztosíték…

Lánczi Tamás

Kaja Kallas simán csak hülye?

Bálint Botond

Képzeld el, Magyar elmegy Putyinhoz tárgyalni…

Így írnak ők

