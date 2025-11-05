Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 05. 15:00

Így írnak ők – November 5., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Schilling Árpád, Pottyondy Edina, Török Gábor, Nagy Attila Tibor és Bálint Botond gondolataiból tallózunk.

Schilling Árpád

„Az SZDSZ veszély, értik ugye – megint itt vannak!”

Pottyondy Edina

Íme a Tisza legdiplomatikusabb „külügyminiszter-jelöltje”

Török Gábor

Az adat-ügy miatt „nem várható komoly fordulat”

Nagy Attila Tibor

Magyarnak sokkal több szavazó bizalmát kellene megszerezni

Bálint Botond

„Reméljük csak provokációról van szó”

Így írnak ők

Véleményváró

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekadatszivárgás

A Tisza Pártot meg kell büntetni

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekeszme

Besaraznák a nagy eszmét

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekVarsó

Vagy a börtön, vagy Budapest

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Az erő illúziója Európában

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

