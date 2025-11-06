Így írnak ők – November 6., délelőtt

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 06. 7:03

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Ágoston László, Fleck Zoltán, Bartus László, Kötter Tamás és Rákay Philip gondolataiból tallózunk.

Ágoston László

„Oldalakon keresztül írhatnám, miért fintorgok Magyar Pétertől”

Fleck Zoltán

„Nincsenek demokratikus hagyományaink”

Bartus László

Színe…

Kötter Tamás

...és fonákja

Rákay Philip

Magyar „ráolvasással” is gyógyít

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekmagyarság

Tisza-csatlós RMDSZ-t álmodnak

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekadatszivárgás

A Tisza Pártot meg kell büntetni

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekeszme

Besaraznák a nagy eszmét

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekVarsó

Vagy a börtön, vagy Budapest

Hegyi Zoltán
idezojelekgmo

Génpiszkált szemét Ukrajnából

HETI AGYRÉMEK – Ennyi sületlenséget ritkán lehet egy helyen találni.

