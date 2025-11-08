Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 08. 7:10

Így írnak ők – November 8., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Eörsi Mátyás, Tarjányi Péter, Apáti Bence, Ambrózy Áron és Boros Bánk Levente gondolataiból tallózunk.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Eörsi Mátyás

Egy igazán gyáva alak posztja

Tarjányi Péter

Na ne, és, ha az angolt vennénk, akkor miért nem dánt…

Apáti Bence

Fegyőr agysejtjeit számolta össze Apáti, hamar végzett

Ambrózy Áron

Egy jogos, bár gonosz megjegyzés

Boros Bánk Levente

Kinek mit intézett a pártelnöke…

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 8., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 7., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 7., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 6., délután

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekpuccskísérlet

Szerbiában puccskísérlet zajlik

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekmagyarság

Tisza-csatlós RMDSZ-t álmodnak

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekadatszivárgás

A Tisza Pártot meg kell büntetni

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekeszme

Besaraznák a nagy eszmét

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekEurópai Unió

Az Európai Unió vessen végre véget a kóros hungarofóbiának!

Szájer József avatarja

Ezeregyszáz éves, erős nemzettel a hátunk mögött nyugodtak és megfontoltak vagyunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.