Így írnak ők – November 9., délelőtt

Páros lábbal beleszállt Donald Trumpba a Tisza-közeli volt kémfőnök

Hübrisz, erőszakosság, direkt és durva nyomásgyakorlás, a részletek iránti érzéketlenség, enciklopédikus tudatlanság – ilyen és ehhez hasonló jelzőket emlegetett az Egyesült Államok elnöke kapcsán Telkes András, aki Magyar Péterék rendezvényein Ukrajna mielőbbi uniós tagsága és fegyveres támogatása mellett érvelt.