Lesz-e Skynet kaland, vagy sem?

Vésey Kovács László Pesti Srácok: „Le tudják-e igázni a világot a talicskát tologató fizikai és az adathalmokat bogarászó szellemi segédmunkások, segédasszisztensek? Mert ha igen, akkor van félnivalónk a mesterséges intelligenciától. Ha viszont a mesterséges intelligencia pont olyan gyarló és korlátozott képességű, mint sok ember, akkor éppen a gyarló és korlátozott képességű emberek sokaságának interneten hátrahagyott kognitív lábnyoma a biztosítéka annak, hogy a mesterséges intelligencia segédmunkás szintjén maradjon a világot leigázó Skynet kaland helyett.”