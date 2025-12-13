Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Brüsszelben van jogi vita az orosz vagyonról, ott csak jogállamiság nincs

Brüsszelben van jogi vita az orosz vagyonról, ott csak jogállamiság nincs

Tarjányi Péter
2025. 12. 13. 7:01
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tarjányi Péter, Facebook: „Sokan kérdezik, miért lett ekkora vita abból, hogy az Európai Unió véglegesen rögzítené a befagyasztott orosz vagyon sorsát. Mondom egyszerűen. Ez a döntés nem dönti meg Oroszországot. Nem ettől omlik össze a Kreml. És nem ettől lesz holnap béke. De fáj Putyinnak. Azért fáj, mert Ukrajna így folyamatos és kiszámítható támogatáshoz juthat – pénzhez és fegyverhez egyaránt. Nem félévente izgulva. Nem minden alkalommal újratárgyalva. Oroszország ettől még képes folytatni a háborút. Van ipari kapacitása, van társadalmi tűréshatára, és nem demokratikus rendszerben működik. Ezt nem szabad letagadni. De egy fontos dolgot elveszít Moszkva: azt a helyzetet, hogy Európa félévente bizonytalan legyen Ukrajna finanszírozásában. Ez már stratégiai veszteség Moszkva számára. És ezért lett hangos a reakció. Nem csak ott. Itthon is. A magyar kormány eddig az idővel dolgozott. Lassítással, halasztással, újratárgyalással. Ez mozgásteret adott a »kavarásban« Kelet és Nyugat között. Most ez a mozgástér szűkül. Ezért a feszültség. Ezért a jogi vita. Ezért a hangos tiltakozás Orbán Viktortól.”


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekháború

Robert C. Castel: Hogyan gyorsítja fel a fegyvernyugvás kilátása a harctéri összeomlást?

Robert C. Castel avatarja

Egy, az 1918-as németországihoz hasonló folyamat várható Ukrajnában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.