Brüsszelben van jogi vita az orosz vagyonról, ott csak jogállamiság nincs

Tarjányi Péter, Facebook: „Sokan kérdezik, miért lett ekkora vita abból, hogy az Európai Unió véglegesen rögzítené a befagyasztott orosz vagyon sorsát. Mondom egyszerűen. Ez a döntés nem dönti meg Oroszországot. Nem ettől omlik össze a Kreml. És nem ettől lesz holnap béke. De fáj Putyinnak. Azért fáj, mert Ukrajna így folyamatos és kiszámítható támogatáshoz juthat – pénzhez és fegyverhez egyaránt. Nem félévente izgulva. Nem minden alkalommal újratárgyalva. Oroszország ettől még képes folytatni a háborút. Van ipari kapacitása, van társadalmi tűréshatára, és nem demokratikus rendszerben működik. Ezt nem szabad letagadni. De egy fontos dolgot elveszít Moszkva: azt a helyzetet, hogy Európa félévente bizonytalan legyen Ukrajna finanszírozásában. Ez már stratégiai veszteség Moszkva számára. És ezért lett hangos a reakció. Nem csak ott. Itthon is. A magyar kormány eddig az idővel dolgozott. Lassítással, halasztással, újratárgyalással. Ez mozgásteret adott a »kavarásban« Kelet és Nyugat között. Most ez a mozgástér szűkül. Ezért a feszültség. Ezért a jogi vita. Ezért a hangos tiltakozás Orbán Viktortól.”



