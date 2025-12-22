Rendkívüli

Magabiztos Fidesz előny, nyílik az olló a kormánypártok és a Tisza Párt között

2025. 12. 22. 6:54

Így írnak ők – December 22., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Bartus László, Schiffer András, Mráz Ágoston Sámuel, Fodor Gábor és Ambrózy Áron gondolataiból tallózunk

Összes idézet

Bartus László

A betiltás veszélyes fegyver

Schiffer András

Schiffer azt mondja, amit gondol

Mráz Ágoston Sámuel

„Orbán-gyűlölőként úgy hitték, fogást találnak a kormányon”

Fodor Gábor

A Fidesz egyik legfontosabb előnye továbbra is Orbán Viktor

Ambrózy Áron

„Oroszország ukrajnai inváziója minden volt, csak elkerülhetetlen nem”

