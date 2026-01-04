Adjon az Isten…

Francesca Rivafinoli, Mandiner: „Aki azonban karácsony szent ünnepén is egy álmessiás másfél órás öntömjénezése előtt térdelt, agresszív vagdalkozással próbálván leplezni kognitív disszonanciáját, hogy most jutalmul elszenvedje az újabb bántalmazást, amelynek keretében messiása beleszáll idoljába, a Bajnaiba, azt sugallván, hogy a Fidesz szóba áll a volt miniszterelnökkel, ő viszont semmiképp – azt már csak mentálhigiénés és szólásszabadsági okokból is segítse meg az Isten egy újabb Orbán-kormánnyal.”