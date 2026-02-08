A pakisztáni hatóságok őrizetbe vették az iszlámábádi merénylet feltételezett kitervelőjét

Elmondása szerint a merénylet feltételezett kitervelője afgán állampolgár, aki az Iszlám Állammal hozható kapcsolatba – írta az MTI.

A támadást Afganisztánban tervezték meg, és a merénylőt is ott képezték ki, a művelethez India pénzügyi támogatást nyújtott

– állította. Nakvi arra is emlékeztetett, hogy több fegyveres csoport Afganisztán területéről indít támadásokat Pakisztán ellen, és felszólította a nemzetközi közösséget, hogy fordítson figyelmet a kialakult helyzetre, mivel az instabilitás a térségen túlra is átterjedhet. A biztonsági hiányosságok miatti aggodalmakra így válaszolt:

Míg egy robbantás megtörténik, közben 99 másikat meghiúsítunk.

Biztonsági források szerint a műveletekben több hatóság is részt vett, és több helyszínen tartottak razziákat. Az akciók során egy rendfenntartó meghalt, további három megsebesült. Szombaton ezrek vettek részt az áldozatok temetésén Iszlámábádban. A gyászszertartás végén a résztvevők mellkasukat verve emelték vállukra a koporsókat, és vitték őket a temetőbe.

Aki ezt a terrorcselekményt elkövette, annak a pokol tüzén kell égnie

– mondta a temetést vezető imám. A fővárosban megerősítették a biztonsági intézkedéseket, mivel a hatóságok további támadásoktól tartanak. A főbb útvonalakon ellenőrző pontokat állítottak fel, a temetések helyszíneit fegyveres egységek biztosították. Kórházi források szerint több sebesült továbbra is orvosi kezelés alatt áll, néhányuk állapota válságos. Az iszlámábádi orvostudományi intézet egyik illetékese közölte, hogy több életmentő műtétet hajtottak végre a sérülteken, és a kórház elegendő kapacitással rendelkezik a betegek ellátására.