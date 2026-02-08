A belügyminiszter a szombaton tartott sajtótájékoztatóján bejelentette: a gyanúsítottakat Pesavárban és Novserában végrehajtott éjszakai rajtaütések során fogták el.
A pakisztáni hatóságok őrizetbe vették az iszlámábádi merénylet feltételezett kitervelőjét
A pakisztáni hatóságok őrizetbe vettek négy embert, akik a gyanú szerint közreműködtek az iszlámábádi síita mecset elleni öngyilkos merénylet előkészítésében – jelentette be szombaton Mohszin Nakvi belügyminiszter. A gyanúsítottak között van a merénylet feltételezett kitervelője, valamint három segítője.
Elmondása szerint a merénylet feltételezett kitervelője afgán állampolgár, aki az Iszlám Állammal hozható kapcsolatba – írta az MTI.
A támadást Afganisztánban tervezték meg, és a merénylőt is ott képezték ki, a művelethez India pénzügyi támogatást nyújtott
– állította. Nakvi arra is emlékeztetett, hogy több fegyveres csoport Afganisztán területéről indít támadásokat Pakisztán ellen, és felszólította a nemzetközi közösséget, hogy fordítson figyelmet a kialakult helyzetre, mivel az instabilitás a térségen túlra is átterjedhet. A biztonsági hiányosságok miatti aggodalmakra így válaszolt:
Míg egy robbantás megtörténik, közben 99 másikat meghiúsítunk.
Biztonsági források szerint a műveletekben több hatóság is részt vett, és több helyszínen tartottak razziákat. Az akciók során egy rendfenntartó meghalt, további három megsebesült. Szombaton ezrek vettek részt az áldozatok temetésén Iszlámábádban. A gyászszertartás végén a résztvevők mellkasukat verve emelték vállukra a koporsókat, és vitték őket a temetőbe.
Aki ezt a terrorcselekményt elkövette, annak a pokol tüzén kell égnie
– mondta a temetést vezető imám. A fővárosban megerősítették a biztonsági intézkedéseket, mivel a hatóságok további támadásoktól tartanak. A főbb útvonalakon ellenőrző pontokat állítottak fel, a temetések helyszíneit fegyveres egységek biztosították. Kórházi források szerint több sebesült továbbra is orvosi kezelés alatt áll, néhányuk állapota válságos. Az iszlámábádi orvostudományi intézet egyik illetékese közölte, hogy több életmentő műtétet hajtottak végre a sérülteken, és a kórház elegendő kapacitással rendelkezik a betegek ellátására.
Hvádzsa Mohammad Ászif védelmi miniszter pénteken az X közösségi oldalon azt írta, hogy a merénylő korábban Afganisztánban járt.
A politikus Indiát vádolta a támadás támogatásával. India külügyminisztériuma elítélte a mecset elleni támadást, és alaptalannak nevezte a vádakat. Pénteken az imaidő alatt öngyilkos merénylő támadt a pakisztáni főváros egyik elővárosának síita mecsetére. A robbantásos merényletben legkevesebb 36 ember életét vesztette, és több mint 170-en megsebesültek. Ez volt a legvéresebb támadás a pakisztáni fővárosban 2008 szeptembere óta, amikor 60 ember halt meg egy pokolgépes merényletben, amely lerombolta az ötcsillagos Marriott szálloda egy részét.
A robbantás elkövetőjeként az Iszlám Állam terrorszervezet jelentkezett.
A szervezet éjszakai közlése szerint egyik fegyveresük a gyülekezetet vette célba, és felrobbantott egy robbanóanyaggal teli mellényt – írta a MTI.
Borítókép: Biztonsági erők láthatók egy öngyilkos merénylet helyszínén egy Imam Bargah-ban (síita mecset) a heti pénteki imádkozás alatt Iszlámábádban, Pakisztánban, 2026. február 06-án. A hatóságok szerint a merényletben legalább 31 imádkozó halt meg és 169 megsebesült (Fotó: AFP)
Donald Trump Orbán Viktornak üzent, Brüsszel továbbra is Ukrajna mellett áll
Ezek voltak a hét legfontosabb külpolitikai hírei.
Orbán Viktor Trumppal találkozik, Ukrajnában tovább tombol a korrupció
Napi külpolitikai hírösszefoglaló.
Ukrán dróntámadás ért egy orosz rakétahajtóanyag-összetevőket gyártó üzemet
A dróncsapás nagy kiterjedésű tüzet okozott az üzemben.
Egy NATO tagállam vadászgépeket küldött a levegőbe
Lengyelország katonai készültséget rendelt el.
