Mi jöhet még? Elítélt terrorista indul a brit helyhatósági választásokon Birminghamben

A jelölt az újonnan létrejött Független Jelöltek Szövetsége színeiben indul Birmingham Sparkhill városrészében, ahol a lakosság számottevő része pakisztáni gyökerű. Jelöltsége egybeesik azzal az időszakkal, amikor a várost – az Egyesült Királyság egyik legnagyobb muszlim közösségének otthonát – egyre erősödő külpolitikai és közrenddel kapcsolatos feszültségek terhelik.

A helyzet tavaly novemberben éleződött ki, amikor az izraeli Maccabi Tel-Aviv az Aston Villa ellen lépett pályára. Butt a mérkőzés előtt a közösségi médiában arra szólította fel a muszlimokat, hogy utazzanak Birminghambe, és lépjenek fel az izraeli szurkolók ellen. A hatóságok végül biztonsági okokra hivatkozva megtiltották a vendégszurkolók belépését a stadionba.