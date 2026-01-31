Mi jöhet még? Elítélt terrorista indul a brit helyhatósági választásokon Birminghamben

Birminghamválasztásterroristaelítélt

Egy korábban terrorcselekmények előkészítéséért elítélt muszlim aktivista is jelölt a májusi birminghami választásokon, miközben a várost súlyos közösségi feszültségek terhelik.

2026. 01. 31. 15:38
Shahid Butt elítélt terrorista (Fotó: Facebook)
Egy külföldi terrortámadások előkészítésében játszott szerepéért korábban elítélt aktivista, Shahid Butt is jelöltként indul a május 7-i birminghami városi tanácsi választásokon, egy olyan időszakban, amikor a brit nagyvárost egyre élesebb identitás- és közbiztonsági viták jellemzik – írja a Fox News.

Shahid Butt elítélt terrorista
Shahid Butt elítélt terrorista Fotó: Facebook

Shahid Buttot 1999-ben egy jemeni bíróság öt év börtönbüntetésre ítélte, miután bűnösnek találták fegyveres csoport létrehozásában, valamint az ádeni brit konzulátus, egy anglikán templom és egy svájci tulajdonú jemeni szálloda elleni robbantások előkészítésében. A vádirat szerint a csoportot Abu Hamza irányította. Butt később azt állította, hogy vallomását kínzással csikarták ki, és bizonyítékokat hamisítottak ellene

 – erről a The Daily Telegraph is beszámolt.

A jelölt az újonnan létrejött Független Jelöltek Szövetsége színeiben indul Birmingham Sparkhill városrészében, ahol a lakosság számottevő része pakisztáni gyökerű. Jelöltsége egybeesik azzal az időszakkal, amikor a várost – az Egyesült Királyság egyik legnagyobb muszlim közösségének otthonát – egyre erősödő külpolitikai és közrenddel kapcsolatos feszültségek terhelik.

A helyzet tavaly novemberben éleződött ki, amikor az izraeli Maccabi Tel-Aviv az Aston Villa ellen lépett pályára. Butt a mérkőzés előtt a közösségi médiában arra szólította fel a muszlimokat, hogy utazzanak Birminghambe, és lépjenek fel az izraeli szurkolók ellen. A hatóságok végül biztonsági okokra hivatkozva megtiltották a vendégszurkolók belépését a stadionba.

A tüntetésről nyilvánosságra került felvételen Butt olyan kijelentéseket tett, amelyeket kritikusai már az erőszak igazolásaként értelmeznek. A történtekre Emma Schubart, a Henry Jackson Társaság kutatója is reagált, aki szerint az ügy jól mutatja, milyen mély politikai és közösségi megosztottság alakult ki a brit társadalomban.

A Független Jelöltek Szövetségét Gáza-párti aktivisták hozták létre, és a csoport a tervek szerint Birmingham mintegy húsz választókerületében indít jelölteket a közelgő helyhatósági választásokon.

Borítókép: Shahid Butt elítélt terrorista (Fotó: Facebook)

