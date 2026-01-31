Mi jöhet még? Elítélt terrorista indul a brit helyhatósági választásokon Birminghamben

Egy külföldi terrortámadások előkészítésében játszott szerepéért korábban elítélt aktivista, Shahid Butt is jelöltként indul a május 7-i birminghami városi tanácsi választásokon, egy olyan időszakban, amikor a brit nagyvárost egyre élesebb identitás- és közbiztonsági viták jellemzik – írja a Fox News.
Shahid Buttot 1999-ben egy jemeni bíróság öt év börtönbüntetésre ítélte, miután bűnösnek találták fegyveres csoport létrehozásában, valamint az ádeni brit konzulátus, egy anglikán templom és egy svájci tulajdonú jemeni szálloda elleni robbantások előkészítésében. A vádirat szerint a csoportot Abu Hamza irányította. Butt később azt állította, hogy vallomását kínzással csikarták ki, és bizonyítékokat hamisítottak ellene
– erről a The Daily Telegraph is beszámolt.
