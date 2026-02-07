Fitneszteremben kezdte a napját Orbán Viktor + videó

A szombati háborúellenes gyűlés előtti pillanatokról osztott meg közösségi oldalán egy videót a magyar miniszterelnök. A kisfilm elején

Orbán Viktor egy fitneszteremben bemelegít, majd a gyűlés helyszínére érkezik, ahol találkozik lelkes szavazóival,

– Nekem ez olyan, mint egy koncert – mondja a helyszínen tartózkodó Gáspár Evelin –, olyan a hangulat, meg az egésznek a vibe-ja, hogy elképesztő – teszi hozzá.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, újabb állomásához érkezett a digitális polgári körök háborúellenes gyűlése. Ezúttal Szombathelyen gyűltek össze a DPK tagjai. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, illetve válaszolt a gyűlés résztvevőinek kérdéseire. A miniszterelnök bejelentette, két hét múlva, a Béketanács ülésén ismét találkozik az amerikai elnökkel Washingtonban.