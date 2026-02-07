Orbán Viktor Trumppal találkozik, Ukrajnában tovább tombol a korrupció

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vádat emelt az ukrán határőrség korábbi parancsnoka ellen. Szerhij Deinekót, aki 2019 és 2026. január 4. között vezette az Állami Határőrséget, a múlt hónapban vádolták meg egy 204 ezer eurós vesztegetési üggyel kapcsolatban.

A vádak szerint Deineko egy csempészcsoporttól kapta az összeget, akik hamis diplomatarendszámmal szállították az árut a határon át. A csoport tagjai ráadásul diplomata-útlevéllel rendelkeztek, miután rokonaik ukrán diplomaták voltak.