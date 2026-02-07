orbán viktorukrajnatrumpszijjártó péter

Orbán Viktor Trumppal találkozik, Ukrajnában tovább tombol a korrupció

Továbbra is fuldoklik a korrupcióban Ukrajna, ezúttal a határőrség korábbi vezetőjével kapcsolatban merültek fel diplomáciai szálakat sem nélkülöző vádak. A digitális polgári körök szombathelyi gyűlésén Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy ismét Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, Szijjártó Péter pedig arról beszélt, hogy Magyarország mindig nemet mondott Brüsszelnek, és a saját útját járja.

2026. 02. 07. 23:56
Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök két hét múlva ismét találkozik Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban, a Béketanács ülésén. Erről maga a kormányfő számolt be a szombathelyi háborúellenes gyűlésen. Ukrajna jövője kapcsán úgy vélekedett, hogy az nincs rendezve. Orbán Viktor szerint az a legkisebb kockázat számunkra, ha minden konfliktusból kimaradunk, ami Ukrajna területén van, közben pedig gondoskodunk saját magunk megerősítéséről.

A digitális polgári körök szombathelyi gyűlésén Szijjártó Péter a magyar út választásának fontosságát méltatta, Orbán Viktor pedig bejelentette, hogy ismét találkozik Donald Trump amerikai elnökkel (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

– Mindig nemet mondtunk Brüsszelnek, és mindig a magunk útját jártuk. Így tudtuk megerősíteni Magyarországot, miközben a világ válságról válságra bukdácsolt – jelentette ki szombaton Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szintén a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén Szombathelyen.

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vádat emelt az ukrán határőrség korábbi parancsnoka ellen. Szerhij Deinekót, aki 2019 és 2026. január 4. között vezette az Állami Határőrséget, a múlt hónapban vádolták meg egy 204 ezer eurós vesztegetési üggyel kapcsolatban. 
A vádak szerint Deineko egy csempészcsoporttól kapta az összeget, akik hamis diplomatarendszámmal szállították az árut a határon át. A csoport tagjai ráadásul diplomata-útlevéllel rendelkeztek, miután rokonaik ukrán diplomaták voltak.

Ukrajnában hetek óta súlyos energiaválság tombol: a nagyvárosokban hosszú áramszünetek, fűtésleállás és vízhiány teszi pokollá az emberek életét. A kijevi lakosság egy része már vidékre menekült, akik maradtak, kényszermegoldásokkal próbálnak túlélni. A hatóságok és a szakemberek folyamatosan dolgoznak az energetikai hálózat helyreállításán, miközben az orosz támadások folytatódnak.

Oroszország több régiójában is riadót rendeltek el az éjszaka folyamán. A védelmi minisztérium beszámolója szerint az ukrán haderő csaknem száz drónnal támadt, azonban ezeket még célba érkezés előtt sikerült megállítani.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

