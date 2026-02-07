Donald TrumpOrbán Viktorbéketárgyalás

Donald Trump Orbán Viktornak üzent, Brüsszel továbbra is Ukrajna mellett áll

Az amerikai elnök közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést a miniszterelnökről. Donald Trump méltatta Orbán Viktor vezetését és Magyarországot, valamint támogatásáról biztosította a miniszterelnököt. Irán és az Egyesült Államok között tovább éleződött a feszültség, miután az iszlám ország nyíltan provokálta az amerikai haderőt az Arab-tengeren. Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja szerint az Abu-Dzabiban zajló tárgyalások részletesek és produktívak voltak. A Magyar Nemzetnek nyilatkozott a kényszersorozás magyar áldozatának, Rebán Zsoltnak az édesanyja. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, Magyar Péter brüsszeli főnöke Európa nyílt hatalomkoncentrációt hajtana végre az Európai Unióban. Ezek voltak a hét legfontosabb külpolitikai hírei.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 23:56
Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
Az elmúlt hét sem szűkölködött külpolitikai hírekben. Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán méltatta Orbán Viktort és Magyarországot, eközben azonban Irán és az Egyesült Államok között tovább éleződött a feszültség. Produktív tárgyalások zajlottak Abu-Dzabiban Steve witkoff szerint, ahol az ukrán, az orosz és az amerikai delegáció ült asztalhoz. A Magyar Nemzetnek nyilatkozott Rebán Gyöngyi, Rebán Zsolt édesanyja, aki az ukrán kényszersorozások újabb áldozata. Manfred Weber eközben azon dolgozik, hogy Európa új császára lehessen. 

Donald Trump ismét Orbán Viktort és Magyarországot méltatta
Donald Trump ismét Orbán Viktort és Magyarországot méltatta 
Fotó: HARUN OZALP/ANADOLU

Donald Trump: Orbán Viktor soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének

Magyarországgal kapcsolatban tett közzé egy bejegyzést az amerikai elnök. Donald Trump szerint Orbán Viktor soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének. 

Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor igazán erős és határozott vezető, aki már számtalanszor bizonyította, hogy kivételes eredményeket tud elérni. Fáradhatatlanul küzd érte és szereti nagyszerű hazáját és népét, ahogyan én is ezt teszem az Amerikai Egyesült Államokért


– írta az amerikai elnök, aki emellett hangsúlyozta, hogy a két ország kapcsolatában egy új korszak kezdődött hivatalba lépésével, egyúttal pedig támogatásáról biztosította a miniszterelnököt a közelgő választások kapcsán. 

Orbán Viktor miniszterelnök a szombathelyi háborúellenes gyűlésen elmondta, hogy két hét múlva Washingtonba látogat Donald Trump amerikai elnök meghívására. 

 

F–35-ös vadászgép lőtt le egy iráni drónt

Az Egyesült Államok haditengerészete kedden lelőtt egy iráni drónt, amely megközelítette az Abraham Lincoln repülőgép-hordozót az Arab-tengeren – közölte az amerikai központi parancsnokság szóvivője.

Tim Hawkins elmondta, hogy az amerikai hadihajó az iráni partoktól mintegy nyolcszáz kilométerre hajózott nemzetközi vizeken, amikor egy Sahíd–139 típusú drón indokolatlanul közel repült hozzá. Hozzátette, hogy a konfliktusmegelőzést célzó amerikai lépések ellenére az iráni eszköz tovább közelített a repülőgép-hordozóhoz, ezért a fenyegetés semlegesítése érdekében és az amerikai személyzet védelmében egy F–35C típusú vadászgép lelőtte a drónt.

Ezzel tovább éleződött a feszültség Irán és az Egyesült Államok között, azonban Washington továbbra is a párbeszéd útját tekinti elsődleges megoldásnak. 

 

Megállapodás született a béketárgyalásokon

Az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország delegációi megállapodtak 314 hadifogoly kicseréléséről – közölte csütörtökön Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja.

Witkoff a közösségi oldalán számolt be a fejleményről, hangsúlyozva, hogy az eredmény az Abu-Dzabiban zajló, részletes és produktív béketárgyalásoknak köszönhető.

Ez lesz az első ilyen csere az elmúlt öt hónapban, miközben az ukrajnai harcok változatlan hevességgel folytatódnak.

 

Lapunknak nyilatkozott a megtört édesanya 

Ismét egy magyar ember lett az áldozata az ukrajnai kényszersorozásnak. A beregszászi járásban egy kárpátaljai magyar férfit, Rebán Zsoltot, az utcáról kényszerrel vitték el besorozásra, annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd életét vesztette. A tragédiára a magyar kormány is reagált, Orbán Viktor miniszterelnök határozott intézkedéseket jelentett be. A történtek részleteiről az elhunyt édesanyja, Rebán Gyöngyi is megszólalt lapunknak. Elmondása szerint fia ebéd után indult dolgozni:

Ment dolgozni. Már visszafelé ment ebédről, és akkor elkapták őt az utcán.


Lapunknak arról is beszámolt, a férfit hosszú ideig nem tudták elérni:

Nem vette fel, mert nem adták oda neki a telefont. Ki volt kapcsolva, hívogattam, hívogattam, de nem tudtam elérni


– idézte fel az édesanya.

Elmondása szerint az egészségügyi papírokat nem nézték meg, amikor fiát elvitték, noha azok igazolták a szívbetegségét.

 

Manfred Weber Európa császára akar lenni

Nyílt hatalomkoncentrációt hajtana végre az Európai Unióban Magyar Péter brüsszeli főnöke. A Manfred Weber által az Európai Néppárt (EPP) zágrábi találkozóján meghirdetett program, amely európai katonák Ukrajnába vezénylését éppúgy magában foglalja, mint a vétójog megszüntetését, a kisebb tagállamokat másodrendűvé degradálná.

Az Európai Unió működésének alapját jelentő szerződésekbe nem véletlenül került be a vétójog intézménye. A szabály azt volt hivatva szolgálni, hogy a kisebb tagállamok ne váljanak kiszolgáltatottá az olyan kulcsfontosságú területeken, mint például a külpolitikai döntések.

Magyar Péter brüsszeli főnökének víziója szerint a 2029-es európai választások után össze kellene vonni az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki tisztségét – jelenleg Ursula von der Leyen és António Costa tölti be ezeket a pozíciókat –, hogy Európa „egy hangon” beszélhessen.

Ez a lépés azonban a hatalom példátlan koncentrációját jelentené egyetlen kézben, tovább gyengítve a tagállamok ellenőrző szerepét. A második pont talán még aggasztóbb, hiszen Weber egy közös európai hadsereg felállítását sürgeti, amelyet nem csupán elméleti síkon képzel el.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

