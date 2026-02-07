Donald Trump Orbán Viktornak üzent, Brüsszel továbbra is Ukrajna mellett áll

Az elmúlt hét sem szűkölködött külpolitikai hírekben. Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán méltatta Orbán Viktort és Magyarországot, eközben azonban Irán és az Egyesült Államok között tovább éleződött a feszültség. Produktív tárgyalások zajlottak Abu-Dzabiban Steve witkoff szerint, ahol az ukrán, az orosz és az amerikai delegáció ült asztalhoz. A Magyar Nemzetnek nyilatkozott Rebán Gyöngyi, Rebán Zsolt édesanyja, aki az ukrán kényszersorozások újabb áldozata. Manfred Weber eközben azon dolgozik, hogy Európa új császára lehessen.

Donald Trump ismét Orbán Viktort és Magyarországot méltatta

Fotó: HARUN OZALP/ANADOLU

Donald Trump: Orbán Viktor soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének

Magyarországgal kapcsolatban tett közzé egy bejegyzést az amerikai elnök. Donald Trump szerint Orbán Viktor soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének.

Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor igazán erős és határozott vezető, aki már számtalanszor bizonyította, hogy kivételes eredményeket tud elérni. Fáradhatatlanul küzd érte és szereti nagyszerű hazáját és népét, ahogyan én is ezt teszem az Amerikai Egyesült Államokért



– írta az amerikai elnök, aki emellett hangsúlyozta, hogy a két ország kapcsolatában egy új korszak kezdődött hivatalba lépésével, egyúttal pedig támogatásáról biztosította a miniszterelnököt a közelgő választások kapcsán.

Orbán Viktor miniszterelnök a szombathelyi háborúellenes gyűlésen elmondta, hogy két hét múlva Washingtonba látogat Donald Trump amerikai elnök meghívására.