Orbán Viktor két hét múlva ismét találkozik Donald Trumppal

Két hét múlva Washingtonba látogat Donald Trump amerikai elnök meghívására – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök.

A szombathelyi háborúellenes gyűlésen a kormányfő elmondta, Magyarországnak minél jobb kapcsolatot kell fenntartania az Egyesült Államokkal és Oroszországgal, valamint megfelelően kell menedzselnie a kapcsolatait Brüsszellel. A kormányfő úgy fogalmazott: Magyarországnak az a célja, hogy szövetségesei legyenek, és ne legyenek ellenségei.