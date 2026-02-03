drónIránF-35

F–35-ös vadászgép lőtt le egy iráni drónt az amerikai repülőgép-hordozó közelében

Az Egyesült Államok haditengerészete lelőtt kedden egy iráni drónt, amely megközelítette az Abraham Lincoln repülőgép-hordozót az Arab-tengeren – közölte az amerikai Középső Parancsnokság szóvivője.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 21:39
Az amerikai légierő egy F-35A típusú vadászgépe (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tim Hawkins elmondta, hogy az amerikai hadihajó az iráni partoktól mintegy nyolcszáz kilométerre hajózott nemzetközi vizeken, amikor egy Sahíd–139 típusú drón indokolatlanul közel repült hozzá. Hozzátette, hogy a konfliktusmegelőzést célzó amerikai lépések ellenére az iráni eszköz tovább közelített a repülőgép-hordozóhoz, ezért a fenyegetés semlegesítése érdekében és az amerikai személyzet védelmében egy F–35C típusú vadászgép lelőtte a drónt.

Az amerikai légierő egy F-35A típusú vadászgépe
Az amerikai légierő egy F–35A típusú vadászgépe. Fotó: AFP

Tim Hawkins arról is beszámolt, hogy szintén kedden a Forradalmi Gárda iráni elithadsereg motorcsónakjai drónok támogatásával megközelítettek a Hormuzi-szorosban egy amerikai tartályhajót, a Stena Imperative-ot, és megpróbálták hatalmukba keríteni.

Egy közelben tartózkodó amerikai hadihajó, a McFaul és a riasztott amerikai légierő harci gépeinek közbeavatkozásával az iráni kísérletet megakadályozták

 – közölte a Középső Parancsnokság szóvivője.

Az incidenseket követően Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője a Fox News hírtelevízión közölte, hogy a történtek ellenére a hét második felére továbbra is terveznek közvetlen amerikai–iráni tárgyalást.

A sajtótitkár hozzátette, hogy az Iránnal fennálló konfliktus rendezése érdekében Donald Trump elnök a diplomáciát tekinti elsődlegesnek, de más megoldási lehetőségeket is mérlegel, ezek között a katonai erő alkalmazását. 

Hétfői közlések szerint pénteken Isztambulban török, katari, egyiptomi és szaúdi közvetítéssel ülhet tárgyalóasztalhoz Steve Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja és Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter.

 

Borítókép: Az amerikai légierő egy F–35A típusú vadászgépe (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu