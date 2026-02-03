F–35-ös vadászgép lőtt le egy iráni drónt az amerikai repülőgép-hordozó közelében

Tim Hawkins elmondta, hogy az amerikai hadihajó az iráni partoktól mintegy nyolcszáz kilométerre hajózott nemzetközi vizeken, amikor egy Sahíd–139 típusú drón indokolatlanul közel repült hozzá. Hozzátette, hogy a konfliktusmegelőzést célzó amerikai lépések ellenére az iráni eszköz tovább közelített a repülőgép-hordozóhoz, ezért a fenyegetés semlegesítése érdekében és az amerikai személyzet védelmében egy F–35C típusú vadászgép lelőtte a drónt.
Tim Hawkins arról is beszámolt, hogy szintén kedden a Forradalmi Gárda iráni elithadsereg motorcsónakjai drónok támogatásával megközelítettek a Hormuzi-szorosban egy amerikai tartályhajót, a Stena Imperative-ot, és megpróbálták hatalmukba keríteni.
Egy közelben tartózkodó amerikai hadihajó, a McFaul és a riasztott amerikai légierő harci gépeinek közbeavatkozásával az iráni kísérletet megakadályozták
– közölte a Középső Parancsnokság szóvivője.
