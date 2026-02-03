Vitályos Eszter: Prés alatt a Tisza – Brüsszel háborús terveinek kulcsa a kormányváltás

Szerinte ez azt jelentené, hogy minden tagállamot – így Magyarországot is – belekényszerítenének a háborús politikába, függetlenül a nemzeti érdekektől és a választók akaratától.

A magyar kormány útban van – ezért kell a Tisza

A kormányszóvivő szerint nem véletlen, hogy Brüsszel célkeresztjében éppen a magyar kormány áll.

Nem titok, hogy útjukban áll a magyar kormány. Az a kormány, amely nemet mondott a háborúra, nemet mondott a brüsszeli diktátumokra, és kiállt a magyar emberek érdekei mellett

– írta.

Vitályos Eszter szerint ezért van szükségük a Tisza Pártra:

Ezért kell nekik a Tisza. Ezért akarják leváltani a nemzeti kormányt.

A politikus úgy véli, ha a Tisza kerülne hatalomra, Brüsszel tervei akadály nélkül valósulnának meg: megszűnne a vétó, gyengülne a nemzeti szuverenitás, és Magyarország belesodródna egy olyan háborúba, amely nem a miénk.

A nyomás óriási, és nem válogatnak az eszközökben

Vitályos Eszter szerint a Tiszára és a Fidesz-közösségekre gyakorolt nyomás példátlan, és Brüsszel nem válogat az eszközökben. Állítása szerint fizetett provokátorokat küldenek jobboldali rendezvényekre, bűnözőket uszítanak fideszes közösségekre, megfélemlítéssel és elhallgattatással próbálnak politikai nyomást gyakorolni.

A kormányszóvivő szerint a tavaszi választás sorsdöntő lesz.

„Magyarország a béke szigete, és az is marad”

Áprilisban meg kell állítanunk őket. Meg kell védenünk Magyarországot. Mondjunk nemet az ukrajnai háborúra a szomszédunkban és nemet a tiszás uszításra idehaza!

– fogalmazott.

Arra kérte a magyarokat, hogy ne dőljenek be a provokációknak, és ne hagyják magukat megosztani. Vitályos Eszter a bejegyzését erős üzenettel zárta: