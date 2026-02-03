Vitályos Eszter kormányszóvivő a közösségi oldalán úgy fogalmazott: a néppárt zágrábi csúcstalálkozóján világossá vált, hogy az európai elit el akarja venni a tagállamok vétójogát, és az Európai Uniót katonai szövetséggé, háborús gépezetté kívánja átalakítani.
Vitályos Eszter: Prés alatt a Tisza – Brüsszel háborús terveinek kulcsa a kormányváltás
A néppárt zágrábi csúcstalálkozóján egyértelművé vált, hogy Brüsszel a nemzeti vétójog felszámolására és az Európai Unió katonai szövetséggé alakítására készül – figyelmeztetett Vitályos Eszter. A kormányszóvivő szerint ezért kerül a Tisza Párt példátlan nyomás alá: a cél a magyar békepárti kormány leváltása és Magyarország belesodrása egy háborúba, amely nem a miénk.
Szerinte ez azt jelentené, hogy minden tagállamot – így Magyarországot is – belekényszerítenének a háborús politikába, függetlenül a nemzeti érdekektől és a választók akaratától.
A magyar kormány útban van – ezért kell a Tisza
A kormányszóvivő szerint nem véletlen, hogy Brüsszel célkeresztjében éppen a magyar kormány áll.
Nem titok, hogy útjukban áll a magyar kormány. Az a kormány, amely nemet mondott a háborúra, nemet mondott a brüsszeli diktátumokra, és kiállt a magyar emberek érdekei mellett
– írta.
Vitályos Eszter szerint ezért van szükségük a Tisza Pártra:
Ezért kell nekik a Tisza. Ezért akarják leváltani a nemzeti kormányt.
A politikus úgy véli, ha a Tisza kerülne hatalomra, Brüsszel tervei akadály nélkül valósulnának meg: megszűnne a vétó, gyengülne a nemzeti szuverenitás, és Magyarország belesodródna egy olyan háborúba, amely nem a miénk.
A nyomás óriási, és nem válogatnak az eszközökben
Vitályos Eszter szerint a Tiszára és a Fidesz-közösségekre gyakorolt nyomás példátlan, és Brüsszel nem válogat az eszközökben. Állítása szerint fizetett provokátorokat küldenek jobboldali rendezvényekre, bűnözőket uszítanak fideszes közösségekre, megfélemlítéssel és elhallgattatással próbálnak politikai nyomást gyakorolni.
A kormányszóvivő szerint a tavaszi választás sorsdöntő lesz.
„Magyarország a béke szigete, és az is marad”
Áprilisban meg kell állítanunk őket. Meg kell védenünk Magyarországot. Mondjunk nemet az ukrajnai háborúra a szomszédunkban és nemet a tiszás uszításra idehaza!
– fogalmazott.
Arra kérte a magyarokat, hogy ne dőljenek be a provokációknak, és ne hagyják magukat megosztani. Vitályos Eszter a bejegyzését erős üzenettel zárta:
Magyarország nem hadszíntér. Magyarország a béke szigete. És az is marad – amíg mi megvédjük.
Borítókép: Vitályos Eszter kormányszóvivő (Forrás: Facebook/Vitályos Eszter)
A Fidesz EP-delegációja a Mercosur-megállapodást ellenző módosító indítványt nyújt be
A megállapodást rendkívül egyenlőtlen versenyre kényszerítené a magyar gazdákat.
Manfred Weber Európa császára akar lenni, megálmodta a negyedik birodalmat + videó
A Néppárt döntése kikövezte Európa útját a háborúba.
Rétvári Bence: Magyarország továbbra is megvédi az EU külső határát
Döntés született arról, hogy az Európai Bizottság hárommilliárd eurót fordít a migrációval kapcsolatos kiadásokra.
LMBTQ-díjat kapott Karácsony Gergely Stockholmban
Karácsony Gergely Stockholmban vett át LMBTQ-elismerést, miközben a főváros vezetése továbbra is törvénytelenül működik helyettes nélkül.
