Vitályos EszterBrüsszelEurópai NéppártTisza PártMagyarországkormányváltás

Vitályos Eszter: Prés alatt a Tisza – Brüsszel háborús terveinek kulcsa a kormányváltás

A néppárt zágrábi csúcstalálkozóján egyértelművé vált, hogy Brüsszel a nemzeti vétójog felszámolására és az Európai Unió katonai szövetséggé alakítására készül – figyelmeztetett Vitályos Eszter. A kormányszóvivő szerint ezért kerül a Tisza Párt példátlan nyomás alá: a cél a magyar békepárti kormány leváltása és Magyarország belesodrása egy háborúba, amely nem a miénk.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 15:01
Vitályos Eszter kormányszóvivő Forrás: Facebook/Vitályos Eszter
Vitályos Eszter kormányszóvivő a közösségi oldalán úgy fogalmazott: a néppárt zágrábi csúcstalálkozóján világossá vált, hogy az európai elit el akarja venni a tagállamok vétójogát, és az Európai Uniót katonai szövetséggé, háborús gépezetté kívánja átalakítani.

Vitályos Eszter
Vitályos Eszter kormányszóvivő. Fotó: Ladóczki Balázs

Szerinte ez azt jelentené, hogy minden tagállamot – így Magyarországot is – belekényszerítenének a háborús politikába, függetlenül a nemzeti érdekektől és a választók akaratától.

 

A magyar kormány útban van – ezért kell a Tisza

A kormányszóvivő szerint nem véletlen, hogy Brüsszel célkeresztjében éppen a magyar kormány áll.

Nem titok, hogy útjukban áll a magyar kormány. Az a kormány, amely nemet mondott a háborúra, nemet mondott a brüsszeli diktátumokra, és kiállt a magyar emberek érdekei mellett

– írta.

Vitályos Eszter szerint ezért van szükségük a Tisza Pártra:

Ezért kell nekik a Tisza. Ezért akarják leváltani a nemzeti kormányt.

A politikus úgy véli, ha a Tisza kerülne hatalomra, Brüsszel tervei akadály nélkül valósulnának meg: megszűnne a vétó, gyengülne a nemzeti szuverenitás, és Magyarország belesodródna egy olyan háborúba, amely nem a miénk.

 

A nyomás óriási, és nem válogatnak az eszközökben

Vitályos Eszter szerint a Tiszára és a Fidesz-közösségekre gyakorolt nyomás példátlan, és Brüsszel nem válogat az eszközökben. Állítása szerint fizetett provokátorokat küldenek jobboldali rendezvényekre, bűnözőket uszítanak fideszes közösségekre, megfélemlítéssel és elhallgattatással próbálnak politikai nyomást gyakorolni.

A kormányszóvivő szerint a tavaszi választás sorsdöntő lesz.

 

„Magyarország a béke szigete, és az is marad”

Áprilisban meg kell állítanunk őket. Meg kell védenünk Magyarországot. Mondjunk nemet az ukrajnai háborúra a szomszédunkban és nemet a tiszás uszításra idehaza!

– fogalmazott.

Arra kérte a magyarokat, hogy ne dőljenek be a provokációknak, és ne hagyják magukat megosztani. Vitályos Eszter a bejegyzését erős üzenettel zárta:

Magyarország nem hadszíntér. Magyarország a béke szigete. És az is marad – amíg mi megvédjük.

 

Borítókép: Vitályos Eszter kormányszóvivő (Forrás: Facebook/Vitályos Eszter)

