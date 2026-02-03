Rendkívüli

Eldőlt: börtönben marad Gyárfás Tamás

csercsa balázstisza pártmagyar péter

A tiszások többsége kineveti és alkalmatlannak tartja Magyar Pétert

Bár a Tisza Párt közössége szemtől szemben nem meri elmondani a véleményét Magyar Péternek, a háta mögött rendszeres téma a személyiségének árnyoldala. Csercsa Balázs szerint Magyar Péter sokakon átgázol és kihasználja a szimpatizánsait, és ez senkinek sincs ínyére.

Munkatársunktól
2026. 02. 03. 13:57
Szerveződött egy nagyon szép, hazáját szerető közösség, de a párt kihasználja a közösséget – fogalmazott Csercsa Balázs az M1 műsorában, amikor arról kérdezték, mi volt az első olyan pont, amikor azt érezte, valami nem stimmel Magyar Péter körül.

Csercsa Balázs úgy véli, Magyar Péter kihasználja a Tisza közösségét (Fotó: Képernyőfotó)

A Tisza Párt egykori egyházügyi munkacsoportjának vezetője januárban döntött úgy, hogy elég volt Magyar Péterből és a Tisza Pártból, önkéntesként sem vesz részt a párt munkájában. Akkor úgy fogalmazott, nem értett egyet a Tisza Párt céljaival és módszereivel. Azóta több interjút is adott, ahol részletesen beszámolt a párt kifelé való kommunikációjáról és a valós szándékokról. 

Segítséget nem kapnak, de ha jön a parancs, ingyen el kell végezni a munkát

– Amikor Magyar Péter Esztergomban fórumot tartott, a végén elindult, beszállt az autójába, majd kicsapódott az autó ajtaja, kiviharzott Magyar Péter és mindenkivel ordenáré módon üvöltözni kezdett, nem találja a telefonját, és mindenki azonnal keresse meg a telefonját. Végül kiderült, a telefonját a székén hagyta, de még végezetül azt is szóvá tette, hogy nem kapta meg azt a tizennégy pizzát, amit rendelt magának – idézte fel, majd hozzátette, 

mindenkinek rosszul esett ez a fajta viselkedés, mindenki ismeri Magyar Péter hasonló kirohanásait, ám a szemébe már senki sem meri mondani, a háta mögött azonban mindenki nevet rajta.

A volt munkacsoport-vezető azt mondta, akik részt vesznek a szervezésben, gyakran találkoznak a pártelnök személyiségének árnyoldalával, és ez nem is tetszik nekik. – Ugyanígy a pártközpontban is mindenki ismeri Magyar Péter személyiségét, amellyel nagyon nehéz együttműködni, csakhogy a szemébe ezt senki nem meri megmondani, mert nagyon sokan úgy vannak vele, hogy ha kormányváltást szeretnénk megvalósítani, akkor erre a Tisza Párt lehet képes – fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy alkalmasnak tartják-e miniszterelnöknek, Csercsa úgy fogalmazott, 

sokakban felmerül ez a kérdés, a többség pedig alkalmatlannak tartja az ország vezetésére, 

de úgy vélik, „nincs más választásuk”. – Én ezzel nem értek egyet, van az a pont, amikor azt kell mondani, hogy ezt már nem tudom elfogadni – vélekedett.

 

Borítókép: Csercsa Balázs (Fotó: Képernyőfotó)

