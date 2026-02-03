A tiszások többsége kineveti és alkalmatlannak tartja Magyar Pétert

Szerveződött egy nagyon szép, hazáját szerető közösség, de a párt kihasználja a közösséget – fogalmazott Csercsa Balázs az M1 műsorában, amikor arról kérdezték, mi volt az első olyan pont, amikor azt érezte, valami nem stimmel Magyar Péter körül.
A Tisza Párt egykori egyházügyi munkacsoportjának vezetője januárban döntött úgy, hogy elég volt Magyar Péterből és a Tisza Pártból, önkéntesként sem vesz részt a párt munkájában. Akkor úgy fogalmazott, nem értett egyet a Tisza Párt céljaival és módszereivel. Azóta több interjút is adott, ahol részletesen beszámolt a párt kifelé való kommunikációjáról és a valós szándékokról.
Segítséget nem kapnak, de ha jön a parancs, ingyen el kell végezni a munkát
– Amikor Magyar Péter Esztergomban fórumot tartott, a végén elindult, beszállt az autójába, majd kicsapódott az autó ajtaja, kiviharzott Magyar Péter és mindenkivel ordenáré módon üvöltözni kezdett, nem találja a telefonját, és mindenki azonnal keresse meg a telefonját. Végül kiderült, a telefonját a székén hagyta, de még végezetül azt is szóvá tette, hogy nem kapta meg azt a tizennégy pizzát, amit rendelt magának – idézte fel, majd hozzátette,
mindenkinek rosszul esett ez a fajta viselkedés, mindenki ismeri Magyar Péter hasonló kirohanásait, ám a szemébe már senki sem meri mondani, a háta mögött azonban mindenki nevet rajta.
A volt munkacsoport-vezető azt mondta, akik részt vesznek a szervezésben, gyakran találkoznak a pártelnök személyiségének árnyoldalával, és ez nem is tetszik nekik. – Ugyanígy a pártközpontban is mindenki ismeri Magyar Péter személyiségét, amellyel nagyon nehéz együttműködni, csakhogy a szemébe ezt senki nem meri megmondani, mert nagyon sokan úgy vannak vele, hogy ha kormányváltást szeretnénk megvalósítani, akkor erre a Tisza Párt lehet képes – fogalmazott.
Arra a kérdésre, hogy alkalmasnak tartják-e miniszterelnöknek, Csercsa úgy fogalmazott,
sokakban felmerül ez a kérdés, a többség pedig alkalmatlannak tartja az ország vezetésére,
de úgy vélik, „nincs más választásuk”. – Én ezzel nem értek egyet, van az a pont, amikor azt kell mondani, hogy ezt már nem tudom elfogadni – vélekedett.
