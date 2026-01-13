Rendkívüli

A békére és háborúból való kimaradásra az egyetlen garancia a Fidesz-kormány Orbán Viktor vezetésével + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 01. 13. 6:26

Így írnak ők – Január 13., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Tompos Márton, Tarr Zoltán, Szabó Tímea, Máthé Zsuzsa és Fodor Gábor gondolataiból tallózunk

Tompos Márton

Igen hogyne lenne, például Magyar Péter

Tarr Zoltán

„Győzzön a Fidesz-KDNP!”

Szabó Tímea

Akkor vegye meg Tímea, jól fog jönni Önöknek a választás után

Máthé Zsuzsa

Nagy a baj Tiszáéknál...

Fodor Gábor

„Magyar egy ügyes mikromenedzser, de komoly dolgokat nem lehet rábízni”

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

Ne menjünk el az atomháborúig, mert Európát hagyományos fegyverekkel is totálisan tönkre lehet tenni.

