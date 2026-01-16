Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja préselni a pénzt Magyarországból, hogy Ukrajnának adja + videó

2026. 01. 16. 6:37

Így írnak ők – Január 16., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Csintalan Sándor, Perintfalvi Rita, Szabó Tímea, Mandula Viktor és Kertész Dávid gondolataiból tallózunk

Összes idézet

Csintalan Sándor

Sándorunk most éppen kinek a mezében játszik?

Perintfalvi Rita

„Az orbáni rezsim utolsó, hörgő haláltáncában nők becsületét tiporja”

Szabó Tímea

„Orbán biztos, hogy megpróbálja elcsalni a választást”

Mandula Viktor

„A Magyar Péter lábai előtt csúszó-mászó Hann Endre”

Kertész Dávid

A csak a jobboldalra vonatkozó Facebook korlátozás

Czopf Áron
idezojelekszubjektivitás

Három pillér

Czopf Áron avatarja

A közösségi média önmagunk keresésének, fogyasztásának és elemésztésének páratlan eszköze, a szubjektivitás temploma, piaca és fóruma is egyben.

