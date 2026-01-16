Így írnak ők – Január 16., délelőtt

kossuth rádió

Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja préselni a pénzt Magyarországból, hogy Ukrajnának adja + videó

A miniszterelnök szerint a magyarság jövője szempontjából a legélesebb kérdés, hogy kimaradunk-e a háborúból, és oda adjuk-e a magyarok pénzét az ukránoknak.