Így írnak ők – Január 25., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Eörsi Mátyás, Juszt László, Török Gábor, Schiffer András és Vésey Kovács László gondolataiból tallózunk

Eörsi Mátyás

Eörsi szerint áll a Szálasival való összehasonlítás

Juszt László

„Lázár például a Ciklon B gázt hol és kik ellen szeretné bevetni?”

Török Gábor

Lejárt „szavatosságú” fideszesekkel próbálkozik a Tisza

Schiffer András

A megvalósult konteók évizede

Vésey Kovács László

„Zelenszkij, ez a kis zenebohóc ukrán”

