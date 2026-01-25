Így írnak ők – Január 25., délután

tisza

Dömötör Csaba: Nem azért értünk el eredményeket az elmúlt években, hogy azok most ukrán aranyvécékbe épüljenek be

A Fidesz európai parlamenti képviselője arról is beszélt, hogy a Tisza képviselői bizonyíthatták volna, hogy ellenzik a Mercosur-megállapodást, de nem vettek részt a bizalmatlansági szavazáson, ezzel támogatták Ursula von der Leyen ügyét.