Így írnak ők – Január 27., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Schilling Árpád, Jámbor András, Kaltenbach Jenő, Boris Kalnoky és Szabó Gergő gondolataiból tallózunk

Schilling Árpád

Schilling nem cicózik, mert nála van a slukker

Jámbor András

Jámbor szavakkal játszik itt a piros, hol a pirost, de ebben is harmat gyenge

Kaltenbach Jenő

Kaltenbach Orbánon töpreng - hagyjuk is...

Boris Kalnoky

Ukrajna az EU-ban mindenki nyakában tégla lenne

Szabó Gergő

„Tisza: tartsuk őket messze a hatalomtól”

