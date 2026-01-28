Rendkívüli

A Tisza Pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

2026. 01. 28. 14:56

Így írnak ők – Január 28., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Gréczy Zsolt, Hargitai Miklós, Nagy Attila Tibor, Kötter Tamás és Szalai Szilárd gondolataiból tallózunk.

Összes idézet

Gréczy Zsolt

„Magyar Péter hazugsága mindig lelepleződik.”

Hargitai Miklós

„A NER fő erőssége a hívek aranyhal-memóriája.”

Nagy Attila Tibor

Sajátos fideszes diktatúra.

Kötter Tamás

„Néppárti elvárások teljesítése és a nemzeti érdek negligálása – ennyi a Tisza.”

Szalai Szilárd

Jelentős segítség Magyar Péter szakpolitikai felkészüléséhez.

