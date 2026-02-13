Így írnak Őkgyűjeménygondolatok2026. 02. 13. 6:38

Így írnak ők – Február 13., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteménybenVásárhelyi Mária, Török Gábor, Bartus László, Mandula Vikor és Ketész Dávid gondolataiból tallózunk

Összes idézet

Vásárhelyi Mária

„Magyart teljesen alkalmatlannak tartom a rámért szerepre”

Török Gábor

„A Fidesz mindig előre keretezni szokta a témát”

Bartus László

„Magyar az ország vezetőjeként súlyos nemzetbiztonsági kockázat lenne”

Mandula Viktor

„Szabó, Mérő, hagyjátok békén Varga Juditot!”

Kertész Dávid

„Bütyök, látszik, hogy félsz”

