Így írnak ők – Február 16., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Schilling Árpád, Raskó György, Csillag István, Megadja Gábor és Dezse Balázs gondolataiból tallózunk

Schilling Árpád

Schilling szerint mi csak mondjuk a magunkét.

Raskó György

Már Raskó is elkezdte: „tenyérbemászóan sötét celebek”

Csillag István

Már megint a spájzban vannak az oroszok

Megadja Gábor

Orbán megbukott ma is!

Dezse Balázs

„Bütyök eljátszotta egy rövid időre, hogy ő Orbán Viktor”

