Így írnak ők – Február 2., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Ágoston László, Dobrev Klára, Szánthó Miklós, Forgács István és Bálint Botond gondolataiból tallózunk.

Ágoston László

Az egykori dalnok szerint a fideszesek mind ízig-vérig fasiszták.

Dobrev Klára

Dobrev nagyot csalódott a Tiszában.

Szánthó Miklós

Manfred Weber már nem is kertel: a nemzeti szuverenitás akadály.

Forgács István

„A józan ész ereje.”

Bálint Botond

„Magyar Péter miniszterelnök-jelölti esélyei is a mélyponton vannak.”

