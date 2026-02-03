Rendkívüli

Bíróságra viszi Magyarország a brüsszeli döntést – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 02. 03. 6:44

Így írnak ők – Február 3., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Fekete-Győr András, Mandula Viktor, Ambrózy Áron, Boros Bánk Levente és Szabó Gergő gondolataiból tallózunk

Összes idézet

Fekete-Győr András

Elárverezik a Lázár fejéről mintázott wc-kefét

Mandula Viktor

Fegyőr le-fokozása

Ambrózy Áron

„Megint felteszem a kérdést a tiszás gyogyósoknak: ki a hülye?”

Boros Bánk Levente

Mit tenne vajon Magyar kormányon?

Szabó Gergő

„Magyar Péter utálja a fideszeseket, de könyörög, hogy rá szavazzanak”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

