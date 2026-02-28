Tordai komoly harcban áll a választókerülete negyedik-ötödik helyéért

Tordai Bence, Facebook: „Sziiiia »kedvenc« fideszes jelöltem. Attis! Fülöp Attis! Szia, már megint nem a gyermekvédelemmel meg a gondoskodáspolitikával foglalkozol, hanem velem meg a Mediánnal?”
Így írnak ők – Február 28., délelőtt
