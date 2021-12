Másfél nap alatt megduplázódhat az omikron-fertőzöttek száma

Ez idáig 89 országban jelentették az omikron vírusvariánst az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közleménye szerint, amelyben a járvány erőteljesebb terjedésére is rámutatnak: 1,5-3 napon belül gyakorlatilag megduplázódik az új fertőzöttek száma még azokban az országokban is, ahol magas az átoltottsági arány. A szervezet november 26-án – nem sokkal az első omikron okozta megbetegedést követően – „aggodalomra okot adónak” nevezte a variánst, azonban közel egy hónappal később is rengeteg a kérdőjel a szakértőkben a mutációt illetően. Nem tudni például, hogy mennyire súlyos megbetegedést okoz és, hogy miért terjed gyorsan az oltottak körében is.

Nincsenek még egyértelmű kimutatások arra, hogy a vakcinák hogyan befolyásolják az omikront

– idézte a Reuters hírügynökség a szervezet közleményét.

A WHO egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy a megbetegedések számának gyors emelkedése a kórházak túlterheltségét okozhatja.

Példaként az Egyesült Királyságot és a Dél-afrikai Köztársaságot említik, ahol a kórházban ápoltak száma is egyre magasabb, emiatt nem kizárt, hogy az egészségügyi rendszer összeomlik.

London szombaton több mint tízezer olyan fertőzöttről számolt be, akik esetében az omikron vírusvariánst kimutatták, pénteken egyúttal rekordszámú megbetegedést jelentettek a hatóságok: a 92 ezret is meghaladta az új esetek száma. A főváros polgármestere, Sadiq Khan közölte, aggódik London fertőzöttsége miatt, különösen az egészségügy létszámhiánya okozhat problémát. A BBC brit közmédia értesülései szerint 1534 Covid-beteget ápolnak kórházakban – ez az érték 28,6 százalékkal több mint előző héten –, és naponta körülbelül kétszázzal növekszik a kórházi ellátásra szorulók száma. Szakértők úgy vélik, ha az országban nem vezetnek be szigorúbb korlátozásokat, naponta háromezren is kórházba kerülhetnek.

– Az omikron villámgyorsan terjed Európában és valószínűleg jövő év elejére dominánssá válik Franciaországban

– figyelmeztetett pénteken Jean Castex francia miniszterelnök.

A kormányfő néhány órával az előtt hívta fel a figyelmet az egyre súlyosabb járványhelyzetre, hogy Párizs szigorú beutazási szabályokat jelentett be az Egyesült Királyságból érkezőkre. Olivier Véran francia egészségügyi miniszter szerint megvan az esélye annak, hogy az új fertőzések mintegy 10 százalékáért az omikron vírusvariáns a felelős. A francia hatóságok az elmúlt napokban felgyorsították az oltási kampányt és sürgetik az oltottakat, hogy az emlékeztető oltást is vegyék fel a karácsonyi ünnepek előtt. A közel 68 milliós lakosság 72 százaléka két oltást, 24,2 százaléka pedig már három oltást kapott. – Elfogadhatatlan, hogy néhány millió oltásellenes egy egész ország életét sodorja veszélybe – hangsúlyozta Castex.

Európa más országaiban sem javul a járványhelyzet, Montenegróban szombaton azonosították a koronavírus omikron változatát, egyszerre öt fertőzöttet vettek nyilvántartásba egy családban, amely Dél-Afrikából tért haza. A beszámolók szerint a fertőzöttek jól vannak, csak enyhe tünetek jelentkeztek náluk, és folyik a kontaktkutatás.

A dán kormány a rekordszámú koronavírus-fertőzött és az omikron variáns megjelenése miatt bezárja a kulturális létesítmények túlnyomó részét, valamint további korlátozásokat vezet be az éjszakai életre vonatkozóan. „Korlátoznunk kell a tevékenységünket, a társadalmi kapcsolatainkat” – mondta pénteken Mette Frederiksen miniszterelnök. Az intézkedés értelmében a színházak, mozik és a koncerttermek sem várhatják a látogatókat és tervek szerint a korlátozást kiterjesztik a vidámparkokra, a kongresszusi termekre, valamint a múzeumokra is. A korlátozások vasárnap reggel lépnek érvénybe és egyelőre négy hétig lesznek érvényben. A rekordszámú napi új fertőzött miatt a kormány felgyorsította az emlékeztető oltások beadását, engedélyezte a Merck Covid-19 elleni gyógyszerének alkalmazását a súlyos megbetegedések esetében, valamint engedélyezte az 5 és 15 év közötti korosztály oltását is.

Koronavírus elleni oltásra várakozó férfi egy bécsi oltóközpontban. Fotó: MTI/AP/Vadim Ghirda

A bécsi kormány szintén a szigorítás mellett döntött: december 20-tól szigorúbb beutazási feltételek lesznek érvényben, hogy meg lehessen fékezni az omikron variáns terjedését. A korlátozások értelmében hétfőtől az úgynevezett 2G-szabály alapján csakis a védőoltással rendelkezők és a fertőzésen igazoltan átesettek (geimpft, genesen) utazhatnak be Ausztriába, ők is csak akkor, ha fel tudnak mutatni egy friss, negatív PCR-tesztet, vagy a harmadik oltást igazoló iratot, különben karanténba kell vonulniuk. A karantént egyébként egy a beutazást követően elvégzett negatív PCR-teszttel ki lehet váltani.

– A szigorúbb beutazási korlátozások nagy kihívásokat jelentenek mindenekelőtt azok számára, akik a karácsonyi ünnepek alatt külföldre utaznak. Ugyanakkor ezek a szabályok éppen a jelenlegi helyzetben szükségesek, hogy gátat tudjunk szabni az omikron terjedésének Ausztriában

– jelentette ki Wolfgang Mückstein egészségügyi tárcavezető. A szomszédos országban eddig 80 esetben mutatták ki az omikront.

Borítókép: A koronavírus elleni oltás felvételére váró emberek sorakoznak a londoni St. Thomas Kórház elõtt 2021. december 14-én. (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)