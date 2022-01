Pert nyert az ISIS egykori tagja a brit kormány ellen

Pert nyert az Iszlám Állam egy feltételezett tagja a brit kormány ellen: az Egyesült Királyság fellebbviteli bírósága úgy döntött, jogellenesen fosztották meg állampolgárságtól a D4-ként azonosított nőt, aki az észak-szíriai al-Roj menekülttáborban él. Az ügyben eljáró bíró szerint a nőt értesíteni kellett volna azelőtt, hogy állampolgárságát visszavonták volna. D4 az Egyesült Királyságban született 1967-ben, így születése óta rendelkezik brit állampolgársággal, azonban származása révén pakisztáni állampolgár is. A brit állampolgárság visszavonásáról szóló döntést 2019. december 27-én hozták meg – miután Szíriába utazott, hogy csatlakozzon az Iszlám Államhoz –, amelyről a nő ügyvédei akkor szereztek tudomást, amikor 2020 szeptemberében a brit külügyminisztériumtól segítséget kértek D4 hazaszállításában. Akkor közölték velük, a nő állampolgárságát tíz hónappal ezelőtt visszavonták.

Jogos politikai okok lehetnek arra, hogy felhatalmazzuk a belügyminisztert, hogy értesítés nélkül megfosszon egy személyt állampolgárságártól, de egy ilyen lépés nem törvényes

– fogalmazott Philippa Whipple brit bíró, aki 2015 októbere és 2021 novembere között a legfelsőbb bíróság bírája volt. Hozzátette: az illetőnek tudnia kell, hogy ilyen döntés született vele kapcsolatban, ugyanis jogosult a határozat indokának megismerésére és a fellebbezési jogot is biztosítani kell neki.

Európában továbbra is vita övezi azt a kérdést, hogy mi legyen azon európai állampolgárokkal, akik évekkel ezelőtt Szíriába utaztak, hogy csatlakozzanak a terrorszervezethez, mára viszont menekülttáborokba kerültek. Az al-Roj táborban él Shamima Begum is, akitől 2019-ben vonták vissza brit állampolgárságát nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva, őt egyúttal az Egyesült Királyságból is kiutasították.

Sajtóhírek szerint mintegy kétezer európai férfi, nő és gyermek van ilyen helyzetben Szíriában.

Az elmúlt tizenöt évben legalább 464 személy veszítette el brit állampolgárságát: 175 személy esetében nemzetbiztonsági okokból hozták meg a döntést. A belügyminisztérium azonban közölte korábban, az állampolgárságtól való megfosztást alapos vizsgálat előzi meg és a nemzetközi joggal összhangban történik.

Az állampolgárság visszavonása válasz volt az Egyesült Királyság részéről azoknak, akik Szíriába utaztak az Iszlám Állam által őrzött területekre

– mutatott rá egy jelentésében Jonathan Hall, a terrorizmussal kapcsolatos jogszabályok független felülvizsgálója.

Borítókép: Az Iszlám Állam katonái vonulnak fel a szíriai Rakkában zászlókat lengetve 2014. június 30-án (Fotó: Reuters/Stringer)