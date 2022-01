Robbanásszerűen megnőtt a Belgiumba érkező migránsok száma

Megteltek a belgiumi befogadóhelyek, nincs elég hely a migránsok számára annak ellenére, hogy az országban 84 központ üzemel, ahol 29 000 olyan migránsnak van hely, akik a benyújtott menedékkérelmük elbírálására várnak – írja a V4NA Nemzetközi hírügynökség.

A francia Le Monde nevű napilap értesülései alapján Brüsszelben egyre gyakoribb az utcán alvó migránsok látványa, mivel 2021 nyara óta robbanásszerűen megnőtt az országba érkező menedékkérők száma. A cikk kitér rá. hogy a befogadóközpontok megteltek, a rendszer nem tudja tartani a tempót a beáramló kérelmekkel.

Bár országszerte csaknem 30 000 hely áll a menedékkérők rendelkezésére, a férőhelyek nem elegendőek, mivel naponta több mint százan nyújtják be a menedékkérelmet, azonban mindössze 80 személy hagyja el a befogad központokat, miután a kérelmük elbírálásra került, a menedékkérők száma tehát nem csökken, hanem fokozatosan nő.

A Le Monde arról is beszámol, hogy a migránssegélyező egyesületek arra panaszkodnak, hogy az elmúlt években csökkent a férőhelyek száma, miután a 2015-ös szíriai menekültválságot követően kevesebb menedékkérelmet nyújtottak be. A Le Monde úgy tudja, hogy tavaly július óta azonban a kérelmek száma a havi 1400 és 1900 közötti számról esetenként 2500-ra nőtt, a növekedés részben a tálibok hatalomra kerülésének tudható be, ugyanis a Belgiumban letelepedni kívánó menedékkérők 25 százaléka Afganisztánból érkezik. A cikkből az is kiderül, hogy a menedékkérők befogadásával foglalkozó szövetségi ügynökség (Fédasil) azóta 1500 új férőhelyet létesített. A cikk arról is beszámol, hogy a migránsok szállodában történő elszállásolásának finanszírozását ellenzi Sammy Mahdi menekültügyi és migrációs államtitkár, mivel szerinte ez ellenreakciót okozhat. Ugyanakkor Brüsszel főpolgármestere, Philippe Close a Twitteren bejelentette, hogy keddtől egy régi kórházi épületben biztosítanak éjjeli menedéket a bevándorlóknak.

A cikkből az is kiderül, hogy a belga kormány és a fővárosi vezetés szerint az Európai Unió gyenge pontjai is felelősek a belga fővárosban kialakult helyzetért, a dublini megállapodások ugyanis előírják, hogy a menedékjog iránti kérelmeket abban a tagállamban kell megvizsgálni, amelybe a migránsok először érkeznek.

Sammy Mahdi kabinetje szerint a legtöbb menedékkérő az Európai Unió más országain való átutazást követően jut el Belgiumba, az államtitkár tehát úgy véli, hogy ha egy menedékkérő ilyen könnyen utazhat Európában anélkül, hogy az ujjlenyomata bekerülne a rendszerbe és rendőri ellenőrzésnek vetnék alá, akkor valami nincs rendben.

A belga államtitkár a Twitteren azt írta, hogy a népvándorlás minden, csak nem kívánatos és küzdeni kell ellene, mindenkinek ez az érdeke. Hozzátette, egyáltalán nem arról van szó, hogy illegális módon eljut valaki egy európai tranzitországba, majd ott megpihen és továbbindul az Egyesült Királyság felé.

Sammy Mahdi arra is rámutatott, hogy bár rövid távon humánusnak tűnhet az Egyesült Királyságba tartó emberek Brüsszelben való befogadása, ez tulajdonképpen az illegális migrációt könnyíti meg, amely az elmúlt években több ezer ember életét követelte Calais és Dover között.