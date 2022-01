Svédország eltaktikázta magát a járványkezelésben

Dániában világszinten is kiugróan magas az új esetek száma, az év utolsó hetében volt olyan nap, amikor 23 ezrenél több fertőzöttet is regisztráltak naponta az 5,8 milliós országban, és az is ismert, hogy a fertőzések 85 százalékát az omikron variáns okozza. A magas számok részben annak is köszönhetők, hogy rendkívül intenzíven tesztelnek az országban. A valamivel kisebb lélekszámú Finnországban az év utolsó napján 11 300 fertőzöttet találtak. A skandináv országok közül egyedül Norvégiában csökken tartósan az új fertőzések száma. Ez elsősorban a nagyon szigorú intézkedéseknek és a norvégok szabálykövető magatartásának köszönhető.

Talán a legtöbb vihart a vendéglátóipari helyekre meghozott teljes alkoholtilalom okozta, de különlegessé tette az idei karácsonyt és szilvesztert, hogy még magánlakásokon sem lehetett tíz főnél több vendéget fogadni.

Az alkoholárusítás szigorítását egyébként január 1-jével Finnország is meglépte, délután öt után már tilos a szeszes italok árusítása, de a kocsmáknak egyébként is be kell zárniuk este hatkor.

Az előző hullámokhoz hasonlóan, Svédországban kevésbé szigorúak a rendelkezések, mint a szomszédos országokban. December 23-án vezették be például a maszkhasználatot a közösségi közlekedésen, de még mindig csak erősen ajánlott módon. Létszámkorlátot jelentettek be a rendezvényekre, valamint az otthoni munkavégzést javasolják azoknak a munkavállalóknak, akiknek erre lehetőségük van.

A Stockholmban élő ötvenéves László a Magyar Nemzet kérdésére a jelenlegi intézkedésekkel kapcsolatban azt mondja, örül, hogy végre legalább elkezdték használni az emberek a maszkot, de szerinte minden zárt térben kötelezővé kellene tenni.

Szerinte az első hullám alatt nagyon eltaktikázta magát az ország, rengeteg életet meg lehetett volna védeni, ha akkor szigorúbb intézkedéseket vezetnek be.

A maszkviselés elutasításában jelentős szerepet játszott a Népegészségügyi Hivatal korábbi álláspontja, amely szerint inkább káros, mint hasznos ez a védőeszköz. Anders Tegnell decemberben önkritikusan azt mondta, nagyon nehéz most már a svédeket arra rábírni, hogy maszkot hordjanak, mivel a hatóságok hosszú ideig bizalmatlanságot keltettek a védőeszközzel szemben.

Bár Svédországban magas az oltási hajlandóság a lakosság körében, a harmadik oltást eleinte nem tartotta szükségesnek a szakhivatal, majd tavaly októbertől az idős korosztálynak javasolták, és csak november végén jelentették be, hogy minden nagykorúnak ajánlott a harmadik vakcina felvétele. A Göteborgban lakó Daniel saját tapasztalatból mondja, túl lassú az oltásbeadás. A szintén ötvenes, háromgyerekes férfi jelenleg éppen covidos, feleségével és legnagyobb lányával együtt. Karácsony után tört ki rajtuk a betegség, viszonylag enyhe tünetekkel, köszönhetően annak, hogy már két oltáson túl vannak. Daniel azt mondja,

ha lett volna harmadik oltásuk, feltehetően teljesen elkerülhették volna a betegséget, hiszen a velük karácsonyozó, háromszor oltott nagyszülők egyáltalán nem lettek fertőzöttek.

Daniel arról is panaszkodik, hogy nagyon nehezen jutottak teszthez. Az egészségügyi ellátórendszerben csak hétköznap tesztelnek, és utána négy-öt napot kell várni az eredményre, így az ünnepek miatt akár egy hét is eltelt volna a hivatalos eredményig. Patikákban viszont elfogytak a tesztek, csak nagy nehézségek árán jutottak hozzá. Gyanújuk beigazolódott, hárman is pozitív eredmény produkáltak. A férfi szerint sokkal több fertőzött lehet az országban, mint amit a hivatalos statisztikák mutatnak, hiszen az ő otthoni eredményüket sem regisztrálja senki.

Az egyetlen komolyabb intézkedés jelenleg a rendezvények létszámának korlátozása. Ötszáz fő felett kötelező a védettségi igazolás, húsz és 500 között pedig, ha nem ellenőrzik az igazolást, egy méter távolságot kell a résztvevőknek tartaniuk egymástól, és mindenkinek ülőhellyel kell rendelkeznie. Daniel szerint ez kettős mérce, ezek a szabályok jelentősen megnehezítették épp karácsony előtt a vallásgyakorlást, addig a bevásárlóközpontokban szabadon hömpölyöghetett a tömeg.