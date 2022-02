Az amerikai Demokrata Párt korrupciós ügyei Ukrajnáig elérnek

Már a 2016-os elnökválasztás megmutatta, hogy még a demokrata térfélen is, szinte bármi megengedhető az elnökjelölt-riválisokkal szemben. Bernie Sanders szenátor támogatóinak jelentős része máig meggyőződéssel vallja, hogy a demokrata előválasztások eredményét akkor Hillary Clinton elnökjelölt javára hamisították meg. A DNC-nek és Clintonéknak még az exkülügyminiszter-asszony kampányát segítőkkel is igen súlyos nézeteltérései támadtak; 2016 elején ugyanis számosan jogi keresetet is benyújtottak a Clinton-kampány terepszervezőinek nevében amiatt, hogy nem fizették ki nekik a túlórákat, annak ellenére, hogy a demokraták Nemzeti Kongresszusi Bizottsága– sajtóinformációk szerint –nagyjából egymillió dollárnyi bónuszt tapsolt el – olvasható a cikkben.

A remélt favorit, Hillary Clinton jelölti kampánya a legjobb bizonyságául szolgálhat annak is, hogy a demokraták szükség esetén az állami korrupciótól sem riadnak vissza. 2016 júniusában egy azóta elhunyt újságíró, Christopher Sign felfedte egy titkos találkozó történetét, amely Bill Clinton volt amerikai elnök – Hillary férje – és Loretta Lynch akkori főügyész között történt. Az eseményre napokkal azelőtt került sor, hogy az FBI igazgatója, James Comey bejelentette: nem javasolják a vádemelést Hillary Clinton ellen amiatt, hogy magáncélra használta hivatali e-mail szerverét a külügyminiszteri időszaka alatt. Lynch és Bill Clinton később egyaránt azt állította, hogy az e-mailekkel kapcsolatos vizsgálat nem került szóba a találkozó során. Lynch akkor azt is elmondta, hogy nem vonja ki magát egy esetleges nyomozati vizsgálat alól.

Hillary Clinton és a DNC sem tudta mindmáig megnyugtatóan tisztázni azt az ellentmondásos helyzetet, hogy miközben Donald Trumpot próbálták besározni a kampányban, Clinton az öt évvel ezelőtti kampányának összesen 84 millió dolláros pénzmosási gyanújával a legnagyobb kampányfinanszírozási botrányt szolgáltatta az USA választási kampányainak történetében.

Mindeközben a Szövetségi Választási Bizottság jogászait is nyomás alá akarta helyezni Clinton és az őt támogató Soros-gépezet, és nem engedték tisztázni, hogy a megadonoroktól a Hillary Victory Fundon (a saját alapítványán) keresztül hogyan moshatták át a tagállami Demokrata Pártok tucatjainak segítségével a gyanús dollármilliókat a DNC, valamint a Clinton-kampány javára. Hillary Clinton kampányának háttere pénzügyileg teljesen átláthatatlan és szövevényes volt, ami máig súlyosan aláássa személyes hitelességét is.

A Clinton-kampányban törvényellenes módon és titokban, több millió dollárral támogathatták a Perkins Coie ügyvédi irodát az úgynevezett Steele-dosszié mielőbbi elkészítése érdekében. Clintonék és maga a DNC is – brit, azaz külföldi állampolgárként – Christopher Steele-től, és akár orosz hírszerzési forrásokból is gyűjthetett adatokat a Trump-ellenes lejárató kampányukhoz (Steele az 1990-es években Moszkvában dolgozott a brit külső hírszerzés, az MI6 hírszerző tisztjeként). Akkori brit közszolgálati értesülések szerint ő kapta a feladatot, hogy a dossziét összeállítsa Trump ellen, kompromittáló tényekkel és adatokkal alátámasztva. A DNC maga is megbízhatta Alexandra Chalupa operatőrt, hogy ukrán kormányzati kapcsolatai segítségével súlyos, terhelő adatokat szerezzen Trumpról.