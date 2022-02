Kovács Zoltán: Így működik Németország álhírgyára

Kovács Zoltán kiemelte: Orbán Viktor ugyan valóban beszélt Magyarország és az Európai Unió kapcsolatának kihívásairól, azt biztosan nem mondta el, amit a DPA felkapott a főcímében. A címet több nagy német médium is átvette:

Orbán utalt rá, hogy Magyarország kiléphet az EU-ból.

Nem, ez nem igaz.

Az államtitkár szerint a miniszterelnök valójában ezt mondta:

A magunk részéről mi egyben akarjuk tartani az Európai Uniót. Ezért többször is tettünk toleranciaajánlatot Brüsszelnek és Berlinnek is.

Azoknak, akiket érdekelnek a tények és a kontextus, itt egy nem hivatalos leirata ennek a résznek a miniszterelnök beszédéből. Ítéljétek meg ti magatok.

„Így állunk hát egymással, és az igazság az, hogy nem akarunk olyanná válni, mint ők, és aligha hihetjük, hogy ők hozzánk akarnának visszahasonulni. Semmi értelme eltagadni a különbségeket. Ez a vita a nyugati világon belül elkerülhetetlen. A vita persze fontos, de nem a legfontosabb.

A legfontosabb az, hogy együtt akarunk-e maradni. Különösen itt Európában, mert az Európai Uniónak csak akkor van jövője, ha az egyre növekvő kulturális elidegenedés ellenére is együtt tudunk maradni. A magunk részéről mi egyben akarjuk tartani az Európai Uniót, ezért többször is tettünk toleranciaajánlatot Brüsszelnek és Berlinnek is.

Nem várjuk el, hogy magukévá tegyék, európai szintre emeljék a magyar migránspolitikát, a magyar családpolitikát vagy a magyar kül- és nemzetpolitikát. De ők sem követelhetik tőlünk azt, hogy átvegyük az övéket. Nincs más megoldás, csak a tolerancia. Csak így találhatunk közös utat, márpedig az uniónak is előre kell mennie, nem hátra.”

Kovács Zoltán hangsúlyozta: Mint látható, Orbán Viktor miniszterelnök valójában az EU összetartására, a blokk nyugati és közép-európai tagállamai közötti toleranciára szólít fel. Többször is megerősítette, Magyarország azt akarja, hogy az EU egyben maradjon, és kifejtette, hogy csak együtt van jövőnk.

Akkor miért találták ki a DPA szerkesztői ezt a nevetséges, szenzációhajhász főcímet? Mert így működik a német álhírgyár.

Íme, egy főcím, amelyet a fenti helyett írhattak volna: „Orbán szerint az EU-nak csak akkor van jövője, ha együtt tudunk maradni.”

– írta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az About Hungary című blogján.

Borítókép: Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár (Fotó: Kovács Zoltán Facebook-oldala)