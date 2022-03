A háború elkerülése Európa érdeke

– A jobboldali Liga kormánypárt delegációja is részt vett a március 15-i ünnepélyes megemlékezésen Budapesten, illetve az azt megelőző békemeneten. Milyen indíttatásból és milyen célkitűzésekkel utaztak Budapestre?

– Személy szerint régóta vágytam arra, hogy ellátogassak Magyarországra és személyesen ismerjem meg a magyar kormány tagjait, a Fidesz képviselőit, hiszen rengeteg közös szál és érték, illetve a közös világlátásunk fűzi össze pártjainkat. Számunkra rendkívül fontos, hogy behatóan megismerjük külföldi szövetségeseinket. Nemcsak azért, mert rengeteg közös célkitűzés köt össze bennünket már évek óta, hanem azért is, hogy megosszuk egymással értékes tapasztalatainkat.

– Milyen benyomást tett önre a békemenet és az ünnepi megemlékezés?

– Soha életemben nem láttam ennyi lelkes embert együtt. Hihetetlen volt, ahogy a mellékutcákból özönlött a tömeg a Kossuth térre. Gyermekkoromban volt hasonló tapasztalatban részem, a velencei karneválon láttam ennyi embert együtt. Politikai eseményen azonban még soha. Nemcsak a tér telt meg zsúfolásig, hanem a mellékutcák is tele voltak nemzeti színű zászlókkal vonuló kisgyermekekkel, családokkal és idősekkel. Megható élmény volt.

– Volt olyan gondolat, ami megérintette önt Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédében?

– Teljes mértékben egyetértek a gondolataival, hiszen a Liga értékvilága nagyon hasonlít a Fidesz által vallott világnézethez. A keresztény értékek megőrzése, a határvédelem, a kulturális hagyományok tisztelete és a családok támogatása számunkra is elsőrendű értékeket képviselnek. A béke fenntartása, a háború elkerülés pedig egész Európa közös érdeke. Megérintett az is, hogy Orbán Viktor megszólította a határon túli magyar kisebbségek tagjait is. Nagyra tartom, hogy nemcsak erkölcsileg, hanem anyagi eszközökkel is támogatják a határon kívüli magyarság fennmaradását. A Ligában mi is azon munkálkodunk, hogy a külhonban élő olasz kisebbség életét és kulturális fennmaradását megőrizzük.

– Volt lehetősége arra, hogy a Magyarországra érkező ukrán menekültekkel személyesen is találkozzon?

– Mi is első számú feladatunknak tartjuk a háború elől menekülők megsegítését és befogadását. A delegáció tagjaival ellátogattunk a Keleti pályaudvarra, ahol szemtanúi lehettünk, hogy a magyar segélyszervezetek munkatársai milyen odaadó és lelkiismeretes szolgálatot végeznek a menekültek befogadása, lelki támogatása terén. Sajnálatosnak tartom, hogy az adományok Ukrajnába juttatása komoly akadályokba ütközik, hiszen Olaszországban is rengeteg segélyt gyűjtöttek és gyűjtenek az Ukrajnában maradt lakosság megsegítésére. A magyarok önfeláldozó segélynyújtása lerántja a leplet a nyugati média által terjesztett hazugságokról és igazságtalan támadásokról, amelyek éveken keresztül úgy mutatták be a magyarokat, mint akik hátat fordítanak a menekülteknek.

– Ön a külföldön élő olasz állampolgárok érdekeit képviseli a római parlamentben. Volt lehetősége arra, hogy találkozzon a Magyarországon élő olasz közösség tagjaival?

– A statisztikák szerint népes olasz közösség él Magyarországon. 4700 személyt regisztrálnak a konzulátuson, ennél azonban sokkal több olasz származású személy él magyar településeken, de olyanok is vannak, akik a két ország között ingáznak. Volt alkalmam megismerkedni a budapesti olasz közösség tagjaival. Örömteli, hogy sokuknak családjuk és gyermekeik vannak. Számukra az olasz hagyományok megőrzése és a nyelv ápolása a legfontosabb. Szükség lenne egy hétvégi olasz iskola megalapítására is, ahol tanulhatnák és gyakorolhatnák anyanyelvüket a fiatalok.

Borítókép: Simone Billi a Békemeneten