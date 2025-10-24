Brüsszel továbbra is Magyarország megkerülésén dolgozik

Az Európai Bizottság bővítési biztosa kijelentette, hogy az Európai Uniónak folytatnia kell Ukrajna EU–csatlakozásra vonatkozó terveit, még akkor is, ha Magyarország nem hajlandó beleegyezni. Brüsszel továbbra is gyorsított pályán, hazánkat megkerülve akarja felvenni Ukrajnát – írja a Brussels Signal.

Brüsszel továbbra is az ukrán csatlakozást erőlteti. Fotó: Yves Herman

A brüsszeli székhelyű CEPS agytrösztben felszólalt Gert Jan Koopman, az Európai Bizottság bővítési főigazgatója, aki arra sürgette az uniós országokat, hogy tartsák fenn a lendületet az Ukrajnával folytatott tárgyalásokon, Magyarországgal vagy anélkül.

A bizottság és a tagállamok mindent megtettek ennek megvalósítása érdekében, és bízom benne, hogy ebben a kritikus politikai pillanatban a tanács és a 27 vagy talán a 26 tagállam a helyes döntéseket fogja meghozni

– fogalmazott.