Orbán Viktor: Lesz békecsúcs, Brüsszelben is tudják + videó

UkrajnaEurópai UnióMagyarország

Brüsszel továbbra is Magyarország megkerülésén dolgozik

Továbbra is terítéken van hazánk megkerülése az ukrán csatlakozás kapcsán. Brüsszel továbbra is azon dolgozik, hogy Magyarország szavazata nélkül is fel lehessen venni Ukrajnát az Európai Unióba.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 6:53
Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
Az Európai Bizottság bővítési biztosa kijelentette, hogy az Európai Uniónak folytatnia kell Ukrajna EU–csatlakozásra vonatkozó terveit, még akkor is, ha Magyarország nem hajlandó beleegyezni. Brüsszel továbbra is gyorsított pályán, hazánkat megkerülve akarja felvenni Ukrajnát – írja a Brussels Signal

Brüsszel továbbra is az ukrán csatlakozást erőlteti
Brüsszel továbbra is az ukrán csatlakozást erőlteti. Fotó: Yves Herman

A brüsszeli székhelyű CEPS agytrösztben felszólalt Gert Jan Koopman, az Európai Bizottság bővítési főigazgatója, aki arra sürgette az uniós országokat, hogy tartsák fenn a lendületet az Ukrajnával folytatott tárgyalásokon, Magyarországgal vagy anélkül.

A bizottság és a tagállamok mindent megtettek ennek megvalósítása érdekében, és bízom benne, hogy ebben a kritikus politikai pillanatban a tanács és a 27 vagy talán a 26 tagállam a helyes döntéseket fogja meghozni

– fogalmazott.

Koopman azt mondta: az Európai Bizottság feladata, hogy lehetővé tegye a tagállamok számára a cselekvést, de megjegyezte, hogy egy ország – Magyarország – még nincs meggyőzve.

Koopman utalt arra, hogy a blokk többi része továbbra is együtt haladhat előre. – 26 tagállam támogatja, egy pedig nem – mondta. – Vannak módok arra, hogy a túlnyomó többség álláspontja kifejezésre jusson.

Hozzászólásai akkor hangzottak el, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fokozódó csalódottságának adott hangot az EU-csatlakozás lassulása miatt. Zelenszkij a tanács brüsszeli ülésén elmondta, hogy az Ukrajna tagságáról szóló tárgyalások több mint hat hónapja blokkolva vannak. A halasztást mesterségesnek és tisztességtelennek nevezte, mondván, hogy Ukrajna már mindent megtett a tárgyalások következő szakaszának megkezdéséhez.

Állítólag az EU tisztviselői Magyarország ellenállása ellenére is keresik a módját a folyamat folytatásának.

Az egyik állítólagos vita tárgyát képező javaslat lehetővé tenné az új tagok, köztük Ukrajna, Moldova és a nyugat-balkáni országok számára a fokozatos csatlakozást, kezdetben korlátozott szavazati jogokkal, mielőtt teljes jogú tagságot kapnának.

Megfigyelők szerint a javaslat, amelyről még korai tárgyalások folynak, a feszültség enyhítését célozza Orbán Viktorral, aki ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását.

Más országok, például Bulgária és Görögország is aggodalmukat fejezték ki, de egyre nagyobb nyomás nehezedik rájuk a bővítéspárti kormányok részéről, hogy megtisztítsák az utat.

Az elképzelés szerint a fokozatos csatlakozás részeként az országok részt vehetnének az EU ülésein, és részleges szavazati jogot szerezhetnének, mielőtt később teljes jogú tagokká válnának. A cél az, hogy megakadályozzák, hogy hazánk megállíthassa a folyamatot – és hogy csillapítsák a régebbi tagok félelmeit a jövőbeni vétókkal kapcsolatban.

 

Borítókép: Volodimir Zelneszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

