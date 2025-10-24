Félretájékoztatás és tévhitek okoznak súlyos károkat a hústermelőknek

Az állattenyésztési termékláncban tevékenykedő piaci szereplőkből álló Európai Állattenyésztés Hangja szerint ebben az információkkal telített világban – ahol egy Instagram-videó nagyobb mértékben formálhatja a közvélemény alakulását, mint egy lektorált tanulmány – az élelmiszerekkel kapcsolatos félretájékoztatás, álhírterjesztés komoly kockázatot jelent. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján idézett tájékoztató szerint az élelmiszeriparban ez a jelenség egyre inkább rontja a termelők hírnevét, aláássa a tudományba és az élelmiszer-biztonsági felügyeleti rendszerbe vetett bizalmat, összezavarja a fogyasztókat, és akár egész iparágakat is besározhat. Különösen igaz ez utóbbi a húsiparra – teszik hozzá.

A baromfihús is az álhírek áldozata lett

Fotó: CREATIVE TOUCH IMAGING LTD/NurPhoto

Az élelmiszerrel kapcsolatos félretájékoztatás egyik legkirívóbb példája az úgynevezett fehér csíkok esete a baromfihúsoknál. A jelenség, amelyet tudományosan fehér csíkozottságnak neveznek, egy ártalmatlan izomjellegzetesség. Egyes médiumok és aktivistacsoportok azonban betegség vagy ipari visszaélés jeleként állították be, alaptalan félelmet és aggodalmat keltve. Olyan kifejezések terjedtek el széles körben ezzel kapcsolatosan, mint

egészségtelen hús,

az ipari állattartás bizonyítéka vagy

fogyasztói kockázat

– annak ellenére, hogy semmilyen tudományos bizonyíték nem támasztotta alá ezeket az állításokat. Valójában a fehér csíkozottság bármilyen tartási módban előfordulhat a baromfihús esetében, beleértve az ökológiai gazdálkodást is. Az semmilyen módon nem befolyásolja sem a hús tápértékét, sem pedig az élelmiszer biztonságosságát.

Ez a hamis narratíva széles körben elterjedt, aminek a következménye a fogyasztói bizalom észrevehető csökkenése és a kereslet visszaesése az egyik legszélesebb körben ajánlott fehérjeforrás iránt Lengyelországban és egész Európában.

Előfordultak más dezinformációs esetek is Lengyelországban, etikátlan libahizlalási gyakorlatokról és hogy régi, fagyasztott húst adnak el friss áruként. Mindezt tény- és forrásellenőrzés nélkül, valamint anélkül, hogy a termelőknek válaszadási lehetőséget biztosítottak volna. A valóságban a libák tömése 1999 óta tilos Lengyelországban. Ma a lengyel libatermék-ellőállítási szektor az EU legszigorúbb előírásainak megfelelően működik, és az exportált libahús a piacon a legszigorúbb ellenőrzés alatt álló állati termékek közé tartozik. Mégis, egyetlen félrevezető interjú elegendő volt ahhoz, hogy bizalmatlansági hullámot váltson ki és súlyosan megtépázza az ágazat hírnevét. A helyreigazítások és szakértői nyilatkozatok ellenére az igazság nem tudott felülkerekedni a szenzációhajhász szalagcímeken, ami megingatta a fogyasztók bizalmát és a termelőkre hagyta a következmények kezelését.