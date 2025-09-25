Az európai fogyasztók biztonságát féltik a baromfitermelők a növekvő import miatt

Az EU–Mercosur-megállapodás körüli megújult viták árnyékában rendezte közgyűlését az Európai Baromfivágó és -feldolgozó Üzemek Szövetsége (AVEC) mégpedig Versenyképesség a változó világban tematikával. A Poutry World beszámolója szerint Gert-Jan Oplaat, az AVEC elnöke előadásában úgy fogalmazott: „A baromfiágazat Európa egyik csendes sikertörténete, hiszen hatékony, fenntartható és valóban körforgásos. Kiváló minőségű fehérjét szállítunk, a húsok között a legalacsonyabb szénlábnyommal, a baromfi minden részét felhasználva élelmiszerekben, gyógyszerekben, állateledelben, műtrágyákban és energiában.” Beszédében leszögezte, hogy mindezen okok miatt a baromfi nélkülözhetetlen Európa élelmezésbiztonsága szempontjából.

Az európai baromfi piacát gyengíti. hogy a csirkemellek negyede már az unión kívülről jön

Fotó: GUILLAUME SOUVANT /AFP

Oplaat szerint ugyanakkor ezen erősségek ellenére az ágazat egyre nagyobb nyomással néz szembe. A harmadik országokból, például

Brazíliából,

Kínából és

Ukrajnából

származó baromfiimport folyamatosan növekszik. Az elnök szerint azonban

az onnan érkező termékeket gyakran olyan körülmények között állítják elő, amelyeket az EU-ban soha nem engedélyeznének.

Eközben pedig az EU-ban fogyasztott baromfimellhús 25 százaléka ma már harmadik országokból származik – állította.

A közgyűlésen kitértek arra is, hogy a gazdálkodókat és a feldolgozókat egyre bonyolultabb szabályozások terhelik, amelyek elmélyítik a versenyképességi szakadékunkat, miközben az EU túlszabályozása új költségeket és torzulásokat teremt az egységes piacon belül, és maga a mezőgazdaság is demográfiai szakadék szélén áll. Az uniós gazdálkodóknak csak 6,5 százaléka 35 év alatti és mindössze 11,9 százaléka 40 év alatti, pedig fiatal gazdálkodók nélkül nincs jövője a mezőgazdaságnak.

A Mercosur-megállapodással kapcsolatos legutóbbi fejlemények rávilágítanak ezekre az aggodalmakra. Az AVEC, számos agrár-élelmiszeripari szervezet koalíciójával együtt, a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy a megállapodás továbbra sem tartja tiszteletben Európa fenntarthatósági modelljét, és azzal fenyeget, hogy tisztességtelen versenynek teszi ki az uniós termelőket.

A tanácsnak és az Európai Parlamentnek el kell utasítania ezt a javaslatot és meg kell védenie az európai mezőgazdaságot

– nyomatékosította Oplaat.