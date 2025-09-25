Az európai fogyasztók biztonságát féltik a baromfitermelők a növekvő import miatt

  • Magyar Nemzet
A növekvő import és az összetett szabályok veszélyeztetik az élelmiszer-biztonságot – állítja az Európai Unió baromfiágazati szereplőit összefogó szervezet, az AVEC. A baromfi szakmai szövetség közgyűlésén tisztességes kereskedelmet, innovációt és a gazdálkodók következő generációjának támogatását szorgalmazták.

2025. 09. 25. 14:48
Az EU baromfitermelői meghúzták a vészharangot az egyenlőtlen feltételekkel érkező import miatt Fotó: QUENTIN DE GROEVE Forrás: Hans Lucas
Az EU–Mercosur-megállapodás körüli megújult viták árnyékában rendezte közgyűlését az Európai Baromfivágó és -feldolgozó Üzemek Szövetsége (AVEC) mégpedig Versenyképesség a változó világban tematikával. A Poutry World beszámolója szerint Gert-Jan Oplaat, az AVEC elnöke előadásában úgy fogalmazott: „A baromfiágazat Európa egyik csendes sikertörténete, hiszen hatékony, fenntartható és valóban körforgásos. Kiváló minőségű fehérjét szállítunk, a húsok között a legalacsonyabb szénlábnyommal, a baromfi minden részét felhasználva élelmiszerekben, gyógyszerekben, állateledelben, műtrágyákban és energiában.” Beszédében leszögezte, hogy mindezen okok miatt a baromfi nélkülözhetetlen Európa élelmezésbiztonsága szempontjából.

baromfi, This picture taken on October 9, 2023 shows food factory Cargill's conveyor belt pool out chicken meat before being processed inside the factory in Orleans, Central France. Cargill, which employs 250 employees, provides 70% of the needs of the breaded chicken demand such as nuggets to the 1550 Mac Donald's restaurants in France. (Photo by GUILLAUME SOUVANT / AFP)
Az európai baromfi piacát gyengíti. hogy a csirkemellek negyede már az unión kívülről jön 
Fotó: GUILLAUME SOUVANT /AFP

Oplaat szerint ugyanakkor ezen erősségek ellenére az ágazat egyre nagyobb nyomással néz szembe. A harmadik országokból, például

  • Brazíliából,
  • Kínából és
  • Ukrajnából

származó baromfiimport folyamatosan növekszik. Az elnök szerint azonban 

az onnan érkező termékeket gyakran olyan körülmények között állítják elő, amelyeket az EU-ban soha nem engedélyeznének.

Eközben pedig az EU-ban fogyasztott baromfimellhús 25 százaléka ma már harmadik országokból származik – állította.

A közgyűlésen kitértek arra is, hogy a gazdálkodókat és a feldolgozókat egyre bonyolultabb szabályozások terhelik, amelyek elmélyítik a versenyképességi szakadékunkat, miközben az EU túlszabályozása új költségeket és torzulásokat teremt az egységes piacon belül, és maga a mezőgazdaság is demográfiai szakadék szélén áll. Az uniós gazdálkodóknak csak 6,5 százaléka 35 év alatti és mindössze 11,9 százaléka 40 év alatti, pedig fiatal gazdálkodók nélkül nincs jövője a mezőgazdaságnak.

A Mercosur-megállapodással kapcsolatos legutóbbi fejlemények rávilágítanak ezekre az aggodalmakra. Az AVEC, számos agrár-élelmiszeripari szervezet koalíciójával együtt, a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy a megállapodás továbbra sem tartja tiszteletben Európa fenntarthatósági modelljét, és azzal fenyeget, hogy tisztességtelen versenynek teszi ki az uniós termelőket.

A tanácsnak és az Európai Parlamentnek el kell utasítania ezt a javaslatot és meg kell védenie az európai mezőgazdaságot

– nyomatékosította Oplaat.

Az EU új mezőgazdasági és élelmiszeripari jövőképe

  • a versenyképességet,
  • az élelmezésbiztonságot és
  • a tisztességes kereskedelmet

helyezi középpontba, és ez a változás tükrözi az AVEC prioritásait.

A közgyűlésen bejelentették, hogy az AVEC 2026 elején új versenyképességi tanulmányt tesz közzé, amely a 2024-es költségadatokra építve számszerűsíti az uniós jogszabályok hatását, értékeli a versenyképességet a nem uniós termelőkkel szemben, és kereskedelempolitikai forgatókönyveket modellez. Az új tanulmány célja, hogy bizonyítékokat szolgáltasson a politikai döntéshozóknak annak biztosításához, hogy Európa magas színvonala továbbra is előny, ne pedig hátrány maradjon – hangzott el.

Az AVEC üzenete az uniós döntéshozóknak egyértelmű és sürgős: 

egyszerűsíteni kell a szabályokat a felesleges bürokrácia csökkentésével, védeni kell az uniós termelőket a tisztességtelen versenytől a határokon érvényesülő kölcsönösség révén, és támogatni kell az innovációba és a generációs megújulásba történő beruházásokat. 

„Versenyképesek tudunk és akarunk is maradni, de szükségünk van arra, hogy Európa mellettünk álljon. Kölcsönösség nélkül a kereskedelemben és egyenlő versenyfeltételek nélkül Európa kockáztatja, hogy kiszervezi saját élelmezésbiztonságát” – fogalmazott Oplaat.

Az AVEC-elnök korábban több fórumon is kifejtette, mennyire életszerűtlenek azok a szabályok, amelyeket az állatvédő szervezetek követelnek, és amelyeket korábban ajánláskén az uniós Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal is átvett. Mint emlékezetes, ezek még a biotermelésnél is szigorúbb előírásokat tartalmaztak a tartási sűrűségre, és a számítások szerint az európai termelők ellehetetlenítésén túl a fogyasztók számára is jelentősen megdrágították volna a baromfihúst.

