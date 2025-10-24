Kiszelly Zoltán: A Békemenet megrengette az ellenzéki közvélemény-kutatások hitelét

– Minden idők legnagyobb Békemenete megerősítette a kormánypárti szavazókat, akik azt látták a délelőtti híradókban, a képeken, hogy óriási tömeg támogatja a kormány békepárti politikáját – jelentette ki lapunk kérdésére válaszolva Kiszelly Zoltán.

A Századvég politikai elemzési igazgatója kiemelte,

a fővárosban könnyű volt Magyar Péternek a többségben lévő ellenzéki szavazókat mozgósítani, de a kormányváltás lehetőségén túl nem ajánlott semmit a Tisza Párt elnöke.

Kiszelly elmondta, az ellenzéki szavazók vagy az ország nem lett okosabb, mert Magyar Péter továbbra sem beszélt az adóterveiről, a Tisza Párt Ukrajnához való viszonyáról.

Miközben a kormánypárti tömeg megerősítette a békepárti politikáját, a másik oldalon az ellenzéki tüntetők a sötétbe ugranak, mert nem tudják, hogy a kormányváltás után mit kapnak

– jelentette ki a Századvég politikai elemzési igazgatója. Hozzátette, a Békemeneten látott tömegek az ellenzéki közvélemény-kutatókba vetett bizalmat is megrengetik. A balliberális kutatók ugyanis rendre arról közölnek, kutatásokat, hogy a Tisza Párt vezet, a számháborút mégis a kormánypártok nyerték meg a mai napon.