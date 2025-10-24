BékemenetSzázadvégKiszelly Zoltánszámháborúkormánypárt

Kiszelly Zoltán: A Békemenet megrengette az ellenzéki közvélemény-kutatások hitelét

A minden idők legnagyobb Békemenete nemcsak a kormánypárti szavazókat erősítette meg, hanem a közhangulatot is a Fidesz javára billentette – mondta a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán politológus. A szakértő szerint a hatalmas tömeg egyértelmű üzenetet küldött: a kormánypárt békepárti politikáját tömegek támogatják, miközben az ellenzék, élén a Tisza Párttal, továbbra sem tud világos alternatívát kínálni.

Gábor Márton
2025. 10. 24. 5:46
Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Minden idők legnagyobb Békemenete megerősítette a kormánypárti szavazókat, akik azt látták a délelőtti híradókban, a képeken, hogy óriási tömeg támogatja a kormány békepárti politikáját – jelentette ki lapunk kérdésére válaszolva Kiszelly Zoltán. 

(Fotó: Vanik Zoltán)

A Századvég politikai elemzési igazgatója kiemelte, 

a fővárosban könnyű volt Magyar Péternek a többségben lévő ellenzéki szavazókat mozgósítani, de a kormányváltás lehetőségén túl nem ajánlott semmit a Tisza Párt elnöke.

Kiszelly elmondta, az ellenzéki szavazók vagy az ország nem lett okosabb, mert Magyar Péter továbbra sem beszélt az adóterveiről, a Tisza Párt Ukrajnához való viszonyáról. 

Miközben a kormánypárti tömeg megerősítette a békepárti politikáját, a másik oldalon az ellenzéki tüntetők a sötétbe ugranak, mert nem tudják, hogy a kormányváltás után mit kapnak

– jelentette ki a Századvég politikai elemzési igazgatója. Hozzátette, a Békemeneten látott tömegek az ellenzéki közvélemény-kutatókba vetett bizalmat is megrengetik. A balliberális kutatók ugyanis rendre arról közölnek, kutatásokat, hogy a Tisza Párt vezet, a számháborút mégis a kormánypártok nyerték meg a mai napon. 

1/20 Az űrből is látszik a tömeg, ami összegyűlt a Kossuth térre

 

A Tisza-szavazóknak is kell a megerősítés, ahogy a kormánypártiaknak is. De fontos kiemelni, hogy Magyar Péterék a lendületet nem azért veszítették el, mert nincs elég támogatójuk, 35 százalék körüli támogatást mérnek a megbízható kutatások. Az adótervek miatt veszítették el a támogatásukat, és amiatt, mert nem őszinték, nem mondják el a valóságot. Ez nem fog változni, mert Tarr Zoltán szerint ha elmondanák, hogy mire készülnek, akkor megbuknak

– emelte ki Kiszelly Zoltán. A politológus szerint október 23-át  egyértelműen a kormánypárt nyerte meg, mert az ellenzéki közvélemény-kutatásokkal szemben óriási tömeget tudott az utcára vinni, így pedig semlegesítette azt az állítást, hogy alig támogatják a kormánypártokat.

Azért is a Fidesz lett a nap győztese, mert miközben a Fidesznek működött a mozgósítása, addig a Tisza Pártnak előre keretezni kellett a történteket. Magyar Péterék már előre készültek a kudarcra: útakadályokat emlegettek, azt állították, hogy nem tudnak buszokat bérelni, sőt azt is felvetették, miért nem ingyenes a MÁV

– zárta a beszélgetést Kiszelli Zoltán. 

1/19 Ilyen volt Orbán Viktor ünnepi beszéde: elképesztően sokan hallgatták a miniszterelnököt

Borítókép: A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

